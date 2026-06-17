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США продлили операционную лицензию NIS на 15 дней

Ведомости

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США продлило операционную лицензию сербской нефтяной компании NIS. Об этом сообщило Радио и телевидение Сербии (РТС).

Лицензия будет действовать до 1 июля 2026 г. и позволяет NIS продолжать операционную деятельность.

В компании отметили, что документ разрешает сохранение бизнеса, выполнение контрактов и других соглашений с участием NIS и ее дочерних структур. В частности, лицензия распространяется на переработку нефти на НПЗ, импорт сырой нефти, проведение операций, необходимых для обеспечения надежности поставок и технического обслуживания, а также финансовые расчеты.

США продлили лицензию российско-сербской NIS еще на два месяца

Политика / Международные отношения

17 июня министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович Ханданович и венгерская нефтегазовая компания MOL подписали соглашение, определяющее условия управления сербской нефтяной компанией NIS в случае выкупа российского пакета акций.

В MOL подтвердили, что продолжают переговоры с «Газпром нефтью» о приобретении принадлежащих российской стороне 56,15% акций NIS. Компания также заявила, что предпринимает шаги для продления лицензии американских властей, необходимой для завершения сделки.

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