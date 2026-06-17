США продлили операционную лицензию NIS на 15 дней

В компании отметили, что документ разрешает сохранение бизнеса, выполнение контрактов и других соглашений с участием NIS и ее дочерних структур. В частности, лицензия распространяется на переработку нефти на НПЗ, импорт сырой нефти, проведение операций, необходимых для обеспечения надежности поставок и технического обслуживания, а также финансовые расчеты.