США продлили лицензию российско-сербской NIS еще на два месяца
Минфин США продлил срок действия лицензии на оперативную деятельность российско-сербской компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS) на 60 дней, до 16 июня. Об этом заявила глава минэнерго Сербии Дубравка Джедович-Ханданович, передает агентство «Танюг».
«Мы получили хорошие новости из США, что лицензия на работу NIS продлена на 60 дней», – сказала министр. Она также подчеркнула, что для Сербии самым важным остается стабильная работа компании, сохранение рабочих мест и вклад в энергетическую безопасность государства.
Текущая лицензия должна была истечь 17 апреля. 9 апреля NIS запросила у США вновь продлить ее. До этого такая же мера применялась до 20 марта. Лицензия дает компании возможность продолжать работу, находясь под американскими санкциями.
В феврале стало известно, что нефтегазовая группа Венгрии MOL подписала обязывающее предварительное соглашение с «Газпром нефтью» о покупке ее доли в 56,15% в NIS. Сделка предполагает переход под контроль MOL единственного в Сербии нефтеперерабатывающего завода в Панчево, а также розничной сети и активов в сфере разведки и добычи.