США продлили лицензию российско-сербской NIS еще на два месяца

В феврале стало известно, что нефтегазовая группа Венгрии MOL подписала обязывающее предварительное соглашение с «Газпром нефтью» о покупке ее доли в 56,15% в NIS. Сделка предполагает переход под контроль MOL единственного в Сербии нефтеперерабатывающего завода в Панчево, а также розничной сети и активов в сфере разведки и добычи.