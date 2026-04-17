Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

США продлили лицензию российско-сербской NIS еще на два месяца

Ведомости

Минфин США продлил срок действия лицензии на оперативную деятельность российско-сербской компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS) на 60 дней, до 16 июня. Об этом заявила глава минэнерго Сербии Дубравка Джедович-Ханданович, передает агентство «Танюг».

«Мы получили хорошие новости из США, что лицензия на работу NIS продлена на 60 дней», – сказала министр. Она также подчеркнула, что для Сербии самым важным остается стабильная работа компании, сохранение рабочих мест и вклад в энергетическую безопасность государства.

Текущая лицензия должна была истечь 17 апреля. 9 апреля NIS запросила у США вновь продлить ее. До этого такая же мера применялась до 20 марта. Лицензия дает компании возможность продолжать работу, находясь под американскими санкциями.

В феврале стало известно, что нефтегазовая группа Венгрии MOL подписала обязывающее предварительное соглашение с «Газпром нефтью» о покупке ее доли в 56,15% в NIS. Сделка предполагает переход под контроль MOL единственного в Сербии нефтеперерабатывающего завода в Панчево, а также розничной сети и активов в сфере разведки и добычи. 

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь