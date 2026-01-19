Венгерская MOL договорилась о покупке 56,15% сербской NIS у «Газпром нефти»

19 января министр горного дела и энергетики Венгрии Дубравка Джедович-Ханданович сообщила, что венгерская MOL и российские владельцы контрольного пакета акций NIS в лице «Газпрома» согласовали основы будущей сделки о продаже. Кроме того, в ходе переговоров было принято решение о том, что Сербия увеличит свою долю во владении NIS еще на 5%. Республика смогла улучшить свою позицию «относительно 2008 г., когда мы оказались с менее 30%, и нашу долю увеличиваем на 5%», добавила Джедович-Ханданович.