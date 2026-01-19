Венгерская MOL договорилась о покупке 56,15% сербской NIS у «Газпром нефти»Сделка может быть завершена до 31 марта
Сделка позволит MOL взять на себя контроль над единственным в Сербии нефтеперерабатывающим заводом в Панчево, а также над розничной сетью и портфелем активов в сфере разведки и добычи. Председатель правления MOL Жолт Хернади заявил, что группа стремится укрепить энергетическую безопасность Сербии и региона и ведет переговоры с национальной нефтяной компанией ОАЭ ADNOC о присоединении в качестве миноритарного акционера при сохранении контроля за MOL.
Завершение сделки зависит от получения одобрения Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) США, а также других регуляторных разрешений в Сербии. Стороны намерены подписать окончательный договор купли-продажи до 31 марта 2026 г.
NIS управляет НПЗ мощностью 4,8 млн т в год, производит топливо стандарта «Евро-5», имеет сеть из почти 400 АЗС в Сербии, Румынии и Боснии и Герцеговине, а также владеет доказанными запасами около 173 млн баррелей нефтяного эквивалента.
19 января министр горного дела и энергетики Венгрии Дубравка Джедович-Ханданович сообщила, что венгерская MOL и российские владельцы контрольного пакета акций NIS в лице «Газпрома» согласовали основы будущей сделки о продаже. Кроме того, в ходе переговоров было принято решение о том, что Сербия увеличит свою долю во владении NIS еще на 5%. Республика смогла улучшить свою позицию «относительно 2008 г., когда мы оказались с менее 30%, и нашу долю увеличиваем на 5%», добавила Джедович-Ханданович.
Сербский портал РТС 25 декабря сообщал, что OFAC выдало сербской компании NIS новую лицензию, которая разрешает акционерам и заинтересованным сторонам продолжить переговоры по продаже российской доли до 24 марта. Речь идет о доле, которая принадлежит «Газпрому» (контролирует 11,3%) и «Газпром нефти» (44,85%).