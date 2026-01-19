Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

«Газпром» и венгерская MOL согласовали основы сделки по NIS

Ведомости

Венгерская MOL и российские владельцы контрольного пакета акций «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS) в лице «Газпрома» согласовали основы будущей сделки о продаже. Об этом сообщила министр горного дела и энергетики республики Дубравка Джедович-Ханданович. Ее слова передает портал Blic.

Кроме того, в ходе переговоров было принято решение о том, что Сербия увеличит свою долю во владении NIS еще на 5%. Республика смогла улучшить свою позицию «относительно 2008 г., когда мы оказались с менее 30%, и нашу долю увеличиваем на 5%», добавила Джедович-Ханданович.

По ее словам, материалы по сделке будут направлены США для согласования в США, которые ввели санкции против структур «Газпрома». 

NIS получила одобрение от США на переговоры о продаже российской доли

Бизнес / ТЭК

В октябре фактически вступили в силу рестрикции американского минфина в отношении NIS. Джедович-Ханданович заявляла, что российские собственники компании готовы передать контроль над активами. По ее словам, представители РФ попросили управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) продлить лицензию на работу на основании переговоров с третьей стороной. 

2 декабря президент Сербии Александр Вучич говорил, что у страны нет лицензии от OFAC на поставки нефти для NIS, которая попала под санкции США против «Газпром нефти». Сербский лидер отмечал, что республика начнет процесс остановки НПЗ «Панчево».

Сербский портал РТС 25 декабря сообщал, что OFAC выдало сербской компании NIS новую лицензию, которая разрешает акционерам и заинтересованным сторонам продолжить переговоры по продаже российской доли до 24 марта. Речь идет о доле, которая принадлежит «Газпрому» (контролирует 11,3%) и «Газпром нефти» (44,85%).

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её