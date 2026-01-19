«Газпром» и венгерская MOL согласовали основы сделки по NIS
Венгерская MOL и российские владельцы контрольного пакета акций «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS) в лице «Газпрома» согласовали основы будущей сделки о продаже. Об этом сообщила министр горного дела и энергетики республики Дубравка Джедович-Ханданович. Ее слова передает портал Blic.
Кроме того, в ходе переговоров было принято решение о том, что Сербия увеличит свою долю во владении NIS еще на 5%. Республика смогла улучшить свою позицию «относительно 2008 г., когда мы оказались с менее 30%, и нашу долю увеличиваем на 5%», добавила Джедович-Ханданович.
По ее словам, материалы по сделке будут направлены США для согласования в США, которые ввели санкции против структур «Газпрома».
В октябре фактически вступили в силу рестрикции американского минфина в отношении NIS. Джедович-Ханданович заявляла, что российские собственники компании готовы передать контроль над активами. По ее словам, представители РФ попросили управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) продлить лицензию на работу на основании переговоров с третьей стороной.
2 декабря президент Сербии Александр Вучич говорил, что у страны нет лицензии от OFAC на поставки нефти для NIS, которая попала под санкции США против «Газпром нефти». Сербский лидер отмечал, что республика начнет процесс остановки НПЗ «Панчево».
Сербский портал РТС 25 декабря сообщал, что OFAC выдало сербской компании NIS новую лицензию, которая разрешает акционерам и заинтересованным сторонам продолжить переговоры по продаже российской доли до 24 марта. Речь идет о доле, которая принадлежит «Газпрому» (контролирует 11,3%) и «Газпром нефти» (44,85%).