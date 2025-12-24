NIS получила одобрение от США на переговоры о продаже российской доли

В октябре санкции минфина США в отношении NIS де-факто вступили в силу спустя девять месяцев. Министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович сообщала, что собственники NIS из России готовы передать контроль и влияние над компанией. По словам министра, они попросили управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США продлить лицензию на работу на основании переговоров с третьей стороной.