NIS получила одобрение от США на переговоры о продаже российской доли
NIS при этом не получила лицензию на деятельность, которая позволила бы ей закупать и перерабатывать российскую нефть.
В октябре санкции минфина США в отношении NIS де-факто вступили в силу спустя девять месяцев. Министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович сообщала, что собственники NIS из России готовы передать контроль и влияние над компанией. По словам министра, они попросили управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США продлить лицензию на работу на основании переговоров с третьей стороной.
2 декабря президент Сербии Александр Вучич объявил, что страна не получила от OFAC лицензии на поставки нефти для своей главной энергокомпании NIS, попавшей под американские санкции против «Газпром нефти», и начнет процесс остановки НПЗ «Панчево».
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил 11 декабря, что вокруг вопроса о «Нефтяной индустрии Сербии» уже идут переговоры.