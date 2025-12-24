Газета
Главная / Бизнес /

NIS получила одобрение от США на переговоры о продаже российской доли

Ведомости

США разрешили «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS) вести переговоры о продаже российской доли, принадлежащей «Газпрому» (контролирует 11,3%) и «Газпром нефти» (44,85%). Об этом пишет Reuters.

NIS при этом не получила лицензию на деятельность, которая позволила бы ей закупать и перерабатывать российскую нефть.

В октябре санкции минфина США в отношении NIS де-факто вступили в силу спустя девять месяцев. Министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович сообщала, что собственники NIS из России готовы передать контроль и влияние над компанией. По словам министра, они попросили управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США продлить лицензию на работу на основании переговоров с третьей стороной.

Главный НПЗ Сербии встает из-за санкций США

Политика / Международные новости

2 декабря президент Сербии Александр Вучич объявил, что страна не получила от OFAC лицензии на поставки нефти для своей главной энергокомпании NIS, попавшей под американские санкции против «Газпром нефти», и начнет процесс остановки НПЗ «Панчево». 

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил 11 декабря, что вокруг вопроса о «Нефтяной индустрии Сербии» уже идут переговоры.

Новости СМИ2
