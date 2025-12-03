Главный НПЗ Сербии встает из-за санкций США

Главный НПЗ Сербии встает из-за санкций СШААмериканцы не дают временной лицензии
Сербия не получила от Управления по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) лицензии на поставки нефти для своей главной энергокомпании NIS («Нефтяная индустрия Сербии»), попавшей под американские санкции против «Газпром нефти» (контролирует 44,85%), и начнет процесс остановки НПЗ «Панчево». Об этом 2 декабря заявил президент республики Александр Вучич.
NIS 19 ноября сообщила, что запросила у OFAC лицензию для работы под санкциями, вступившими в силу в начале октября, после девяти месяцев отсрочек. Лицензия запрошена на срок поиска новых собственников, поскольку Вашингтон требует полного выхода россиян из NIS. Министр энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович утверждала, что российские компании готовы передать доли в NIS третьей стороне. При этом лицензия OFAC на переговоры об изменении структуры собственности NIS действует до февраля 2026 г.
Кроме «Газпром нефти», с февраля 2025 г. владеющей не 50%, а 44,85% после передачи 5,15% «Газпрому» (это позволило отсрочить санкции и довести его долю до 11,3%), еще 29,87% принадлежат правительству Сербии.
На время поиска покупателей 25 ноября Вучич лично попросил США дать NIS лицензию на деятельность. Он также сообщил, что власти Сербии отказались немедленно национализировать NIS и решили отсрочить национализацию на 50 дней, пока идут переговоры с потенциальными покупателями в Венгрии и ОАЭ. Но в итоге, по словам Вучича, запрошенная NIS 18 ноября лицензия не была получена, так как «однозначно россияне не хотят продавать и не продают» свои доли: «И это их право – они владельцы, но у нас с этим много проблем».
Впервые сербские власти не намекают, а прямо говорят, что россияне не хотят продавать доли в NIS, отмечает замдиректора Института экономики РАН Михаил Лобанов. Он отмечает, что публичные разговоры о покупателях долей российских компаний в NIS попритихли. При этом, по мнению эксперта Финансового университета при правительстве России Игоря Юшкова, продолжают ходить слухи о переговорах «Газпром нефти» и венгерской MOL. «Не исключено, что премьер Венгрии Виктор Орбан обсуждал это в Москве 28 ноября, а у Орбана уже есть некое одобрение США – вопрос в условиях», – допускает Юшков.
Еще 25 ноября НПЗ «Панчево» перешел на режим ограниченного функционирования. Вучич тогда предупреждал, что остановка NIS ставит под угрозу «буквально весь жизненный цикл» страны. Вечером пресс-служба NIS подтвердила, что начала остановку НПЗ.
По мнению Лобанова, консервация «Панчево» займет до 20 дней. После отказа США в лицензии NIS хорватский оператор нефтепровода JANAF, по которому шло сырье для компании, не разрешил ввоз в Сербию даже нефти для товарных резервов, сообщил Вучич. При этом он заверил, что другие способы поставок найдены и к 15 января 2026 г. «у нас будет достаточно топлива».
Юшков считает, что сербы будут импортировать топливо, это повысит цены в рознице: «И вопрос, как розница будет работать – заправки NIS не смогут использовать банковские карты». Помимо того что топливо может подорожать, а часть заправок может закрыться, может возникнуть топливный кризис, допускает эксперт.
У NIS, по словам Лобанова, имеется 55 000 т дизельного топлива и 55 000 т бензина, их стране хватит до середины декабря. Стратегические запасы государства – 20 000 т бензина и 150 000 т дизеля. С ними сербы продержатся до конца января, полагает эксперт.
Выступая 2 декабря, Вучич также напомнил, что, если Сербия не заключит контракт с Россией по газу к пятнице, 5 декабря, то начнет переговоры «с другой стороной». Соглашение с Россией истекает 31 декабря 2025 г. Контракт продлен до этого срока 11 октября, хотя Белград рассчитывал продление до мая 2026 г. Вучич выразил разочарование этим и пояснил, что, видимо, ограничение связано с NIS: «Они [«Газпром» и представители России] нам хотят этим сказать, что если мы начнем национализацию NIS или чего-то другого, то они перекроют газ 31 декабря».
Россия ждет итогов диалога с США, считает Юшков. Если будет позитивный сигнал об урегулировании на Украине и перспективах снятия части санкций, «Газпром нефти» нет смысла торопиться. Вучич, отмечает Юшков, видя, что Россия увязывает нефтяную и газовую историю, приготовил ей ультиматум: «Но альтернативой, скорее всего, будет российский газ от посредников и по рыночным ценам».
Если Сербия пойдет на национализацию, Москва воспримет это как кражу и не продлит контракт по газу, уверен Юшков. «Сербия угрозами по газу и аргументом в виде топливного кризиса пытается торопить. Но очевидно, что стороны не сходятся еще по цене – ранее сербы говорили о готовности потратить $700 млн, тогда как только российские инвестиции в NIS – $3 млрд», – заключает Юшков.