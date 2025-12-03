Главный НПЗ Сербии встает из-за санкций США

На время поиска покупателей 25 ноября Вучич лично попросил США дать NIS лицензию на деятельность. Он также сообщил, что власти Сербии отказались немедленно национализировать NIS и решили отсрочить национализацию на 50 дней, пока идут переговоры с потенциальными покупателями в Венгрии и ОАЭ. Но в итоге, по словам Вучича, запрошенная NIS 18 ноября лицензия не была получена, так как «однозначно россияне не хотят продавать и не продают» свои доли: «И это их право – они владельцы, но у нас с этим много проблем».