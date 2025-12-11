Лавров: насчет нефтяной индустрии Сербии ведутся переговоры

«На каких условиях согласие может быть достигнуто? <...> Я не знаю, этим занимаются министры энергетики, соответствующие экономические операторы, в том числе и в других странах, <...> компании, которые так или иначе сотрудничали с нефтяной индустрией Сербии. Но то, что справедливость должна всегда быть критерием, для меня никаких сомнений нет, потому что иначе мы создаем прецеденты для многих других стран. Это никому не надо», – сказал Лавров.