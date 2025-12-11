Лавров: насчет нефтяной индустрии Сербии ведутся переговоры
Вокруг вопроса о «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS) идут переговоры, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Министр отметил, что США выдвинули требования, «чтобы именно их приказы выполняло предприятие, созданное на основе межправительственного соглашения между Российской Федерацией и Сербией». По его словам, это специфическая черта американцев. Лавров выразил сожаление, что американская сторона такими действиями – односторонними санкциями, злоупотреблением долларом – подрывает «ту самую глобализацию, которую долгие десятилетия выстраивала и которую всем рекомендовала как главное благо человечества».
По словам Лаврова, в межправительственном соглашении между РФ и Сербией говорится о невозможности никакой национализации без обоюдного согласия.
«На каких условиях согласие может быть достигнуто? <...> Я не знаю, этим занимаются министры энергетики, соответствующие экономические операторы, в том числе и в других странах, <...> компании, которые так или иначе сотрудничали с нефтяной индустрией Сербии. Но то, что справедливость должна всегда быть критерием, для меня никаких сомнений нет, потому что иначе мы создаем прецеденты для многих других стран. Это никому не надо», – сказал Лавров.
В середине ноября министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович сообщила о требовании США передать компанию NIS в собственность республики.
В октябре санкции минфина США в отношении крупнейшей компании сербского ТЭК, долей в которой владеет «Газпром нефть», де-факто вступили в силу спустя девять месяцев. В ноябре Джедович-Ханданович также сообщала, что собственники NIS из России готовы передать контроль и влияние над компанией. По ее словам, они попросили управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США продлить лицензию на работу на основании переговоров с третьей стороной.