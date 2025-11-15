В Сербии заявили о «плохих новостях» по ситуации с NIS

Тогда же Вучич сообщил, что Россия предложила Сербии заключить контракт по поставкам газа в страну с действием до конца 2025 г. Вучич же ожидал, что он будет действовать как минимум до мая 2026 г. Он пояснил, что так Москва предупреждает Белград о последствиях возможной национализации NIS, 44,85% акций которой принадлежат «Газпром нефти». Срок последней отсрочки введения американских санкций против NIS истек 8 октября.