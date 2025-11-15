В Сербии заявили о «плохих новостях» по ситуации с NIS

В Сербии заявили о «плохих новостях» по ситуации с NISНа фоне новостей из США в Белграде пройдет заседание правительства с участием Вучича
Сербии поступили «плохие новости» по ситуации с компанией NIS («Нефтяная индустрия Сербии»), в связи с этим на следующей неделе пройдет заседание правительства с участием президента Сербии Александра Вучича, передает портал «Новости».
Премьер-министр республики Джуро Мацут назначил заседание кабмина на 16 ноября. По данным СМИ, на него будут приглашены «все директора публичных компаний».
Министр горнодобывающей промышленности и энергетики Дубравка Джедович-Ханданович также сообщила о требовании США передать компанию NIS в собственность Сербии, пишет «Новости».
«Вчера поздно вечером поступило неприятное сообщение, касающееся NIS. По запросу юристов NIS, направленному правительству США, администрация США впервые чётко заявила, что требует от России передачи компании NIS в собственность государства», – заявила министр.
В октябре санкции минфина США в отношении крупнейшей компании сербского ТЭК, долей в которой владеет «Газпром нефть», де-факто вступили в силу спустя девять месяцев.
На этой неделе стало известно, что собственники NIS из России готовы передать контроль и влияние над компанией. Они попросили управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США продлить лицензию на работу на основании переговоров с третьей стороной. При этом в октябре Джедович-Ханданович заявила, что сербские власти не стремятся национализировать NIS и выступают против отъема российской собственности в Европе.
Тогда же Вучич сообщил, что Россия предложила Сербии заключить контракт по поставкам газа в страну с действием до конца 2025 г. Вучич же ожидал, что он будет действовать как минимум до мая 2026 г. Он пояснил, что так Москва предупреждает Белград о последствиях возможной национализации NIS, 44,85% акций которой принадлежат «Газпром нефти». Срок последней отсрочки введения американских санкций против NIS истек 8 октября.