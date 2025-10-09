Как сербская NIS может избежать санкций США или адаптироваться к ним

Как сербская NIS может избежать санкций США или адаптироваться к нимВ Белом доме добиваются национализации Белградом компании с крупным пакетом «Газпром нефти»
Введенные предыдущей администрацией президента США Джо Байдена в январе 2025 г. рестрикции против «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS, 44,85% акций у «Газпром нефти») так и не были отложены в восьмой раз. То, что лицензия на работу в условиях санкций так и не была продлена, подтвердила утром 9 октября NIS на своем сайте. Таким образом, санкции минфина США в отношении крупнейшей компании сербского ТЭК де-факто вступили в силу спустя девять месяцев.
NIS – одна из крупнейших вертикально-интегрированных энергетических компаний в Юго-Восточной Европе. Ключевой актив компании – НПЗ «Панчево» мощностью 4,8 млн т/г. По межправсоглашению Сербии и России «Газпром нефть» купила в 2009 г. у Белграда 51% NIS, а в 2011 г. доля была увеличена до 56,5%. После начала боевых действий на Украине в 2022 г. она снижена до 50%, доля «Газпрома» составляла 6,15%, правительству Сербии принадлежало 29,87%, остальное – миноритариям.
В конце февраля 2025 г., на фоне санкций США и уже сменивший команду Байдена администрации Доналда Трампа, «Газпром нефть» сократила свое участие до 44,85%, отдав 5,15% «Газпрому» (его общая доля достигла 11,3%), что тогда позволило получить отсрочку в 30 дней. В конце сентября долю «Газпрома» передали АО «Интэлидженс» под управлением «Газпром капитала», согласно данным Белградской фондовой биржи. Всего минфин США семь раз удовлетворял отсрочки для NIS, последняя из которых стала пока что самой короткой: с 26 сентября по 8 октября.
Санкции Шредингера
На момент публикации ни сербские, ни американские власти не подтверждали ни продления отсрочки, ни окончательного вступления санкций в силу. При этом 8-9 октября, в период истечения сроков последней отсрочки, ряд СМИ поспешили констатировать вступление санкций в силу.
С другой стороны, в полдень 8 октября сербское издание Nova Economija со ссылкой на источники в NIS, напротив, утверждало, что в руководстве компании предполагают продление отсрочки еще на неделю. Об аналогичной недельной отсрочке на поставки нефти NIS по Адриатическому нефтепроводу – ее основному пути поставок сырья – официально заявил в этот же день его хорватский оператор JANAF. 3 октября хорватский премьер-министр Андрей Пленкович говорил, что в Загребе ожидают изменений в структуре собственности NIS и продолжают вести переговоры с США.
«Ведомости» направили запрос в «Газпром нефть» о дальнейших вариантах действий этой компании, а также с просьбой прокомментировать действия сербских и американских властей в нынешней ситуации вокруг NIS.
Как жить NIS
Основная интрига при прекращении американских отсрочек будет крутиться вокруг того, как поставлять и оплачивать транзит нефти NIS по JANAF, отмечает эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков. NIS получает большую часть нефти по JANAF, поясняет аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман. По его словам, для диверсификации импорта Сербия планировала строить трубу из Венгрии, но решать эту проблему необходимо уже сейчас: «Теоретически в этом могли бы быть задействованы непосанкционные российские компании или венгерская MOL, но в любом случае им будет требоваться компания-«прокладка», так как NIS окажется «токсичной».
Сербский президент Александр Вучич 5 октября заявил, что шансов на новую отсрочку нет, напомнив, что США требуют национализации NIS, но Белград делать этого не хочет. По мнению Юшкова, пакет «Газпрома» и «Газпром нефти» в NIS может купить третья иностранная компания, «но тогда власти Сербии лишатся прибыли от перепродажи». Кауфман говорит, что поиск покупателя, видимо, не увенчался успехом.
Вучич еще 26 сентября предрекал «тяжелую зиму» Сербии. Санкции против NIS грозят дефицитом сырья, опасения президента этой страны разумны, отмечает Юшков. Но санкции невыгодны и хорватам: JANAF грозит потеря прибыли, замечает замдиректора Института экономики РАН Михаил Лобанов. Он напоминает, что в 2024 г. хорваты подписали договор на 10 млн т в 2024–2026 гг., а венгерская MOL по той же трубе в 2025 г. получит 2,1 млн т. «Поставки сербам – не второстепенный доход оператора. В первые месяцы 2025 г., после объявления санкций против NIS, по JANAF шла иракская, а теперь – казахская, нигерийская нефть», – отмечает Лобанов.
Вучич также выражал надежду, что возможное вступление в силу американских санкций не приведет к массовым сокращениям на крупнейшем налогоплательщике страны, NIS, где работают сейчас 10 000 человек. Но при санкциях это вполне реалистичная перспектива, считает Лобанов.
Еще одним социально-экономическим итогом санкций может стать рост цен на топливо на рубеже 2025–2026 гг. Для НПЗ «Панчево» необходимо 3,2 млн т. импортной и 800 000 т. местной сербской нефти, отмечает Лобанов. По его словам, сербской нефти «слишком мало» технологически для загрузки этого завода. Юшков считает, что при остановке переработки, отсутствии топлива и нужде в закупках извне Сербия вернется к вопросу национализации. Когда запасы иссякнут, то в Сербии могут наладить поставки из Венгрии, Румынии, Болгарии, и они заместят часть из недопоставленного, допускает Лобанов.
Национализировать нельзя продать
Очевидно, что американцев, которые ставили изначальным условием снижение доли «Газпром нефти» в NIS ниже 50%, не удовлетворяет и решение «Газпром нефти» передать управление 11% своей доли АО «Интэлидженс», находящегося, по данным ЕРГЮЛ, под управлением «Газпром капитал»: «Для Вашингтона уход россиян из NIS принципиален, хотя формально его требования сейчас выполнены», – констатирует Юшков.
При этом с 2009 г. «Газпром нефть» вложила в модернизацию мощностей NIS около $3 млрд, а Вучич озвучивал в январе готовность выкупить российскую долю за $700 млн, втрое меньше ее инвестиций, при оценке всей компании в $1 млрд. По словам Юшкова, Сербия находится «между молотом и наковальней»: у нее нет денег на выкуп по рыночной цене, а выдвинутое предложение не устраивает Москву. Кауфман согласен, что на принудительную национализацию Сербии пойти трудно.
Помимо внутри- и внешнеполитических ограничений для национализации главного российского актива на Балканах, Сербия сильно зависима от иностранного капитала, напоминает научный сотрудник Института международных отношений МГИМО Анастасия Малешевич. На открытости этому капиталу Белград сейчас выстраивает свою инвестиционную репутацию, способствующую быстрым темпам роста ВВП, говорит она. «Любой удар по интересам капитала негативно истолкуют потенциальные инвесторы как с Запада, так и с Востока», – уверена Малешевич.
Темпы роста ВВП Сербии в 2024 г. составили 3,9% по сравнению с 2023 г., согласно данным статистической службы страны. Всемирный банк в 2025 г. ожидает замедление до 3% из-за слабой внешней конъюнктуры и политического кризиса с массовыми акциями оппозиции. Еврокомиссия прогнозирует рост сербской экономики на 3,2%, а Международный валютный фонд (МВФ) – на 3,5%.