Как сербская NIS может избежать санкций США или адаптироваться к ним

Введенные предыдущей администрацией президента США Джо Байдена в январе 2025 г. рестрикции против «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS, 44,85% акций у «Газпром нефти») так и не были отложены в восьмой раз. То, что лицензия на работу в условиях санкций так и не была продлена, подтвердила утром 9 октября NIS на своем сайте. Таким образом, санкции минфина США в отношении крупнейшей компании сербского ТЭК де-факто вступили в силу спустя девять месяцев.



NIS – одна из крупнейших вертикально-интегрированных энергетических компаний в Юго-Восточной Европе. Ключевой актив компании – НПЗ «Панчево» мощностью 4,8 млн т/г. По межправсоглашению Сербии и России «Газпром нефть» купила в 2009 г. у Белграда 51% NIS, а в 2011 г. доля была увеличена до 56,5%. После начала боевых действий на Украине в 2022 г. она снижена до 50%, доля «Газпрома» составляла 6,15%, правительству Сербии принадлежало 29,87%, остальное – миноритариям.