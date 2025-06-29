Россия и Сербия согласовали условия контракта по поставкам газа

Россия и Сербия согласовали условия контракта по поставкам газаСтороны подпишут его не раньше 20 сентября, заявил глава «Сербиягаза»
Россия и Сербия согласовали новый контракт по газу, но документ не будет подписан до 20 сентября, заявил генеральный директор компании «Сербиягаз» Душан Баятович в эфире телеканала Prva.
«Мы в основном договорились с россиянами о контракте, но он не будет подписан до 20 сентября, потому что на данный момент мы даже не знаем, что Азербайджан может нам дать. В Азербайджане нет газа», – сказал Баятович (цитата по Blic).
Он напомнил, что санкции против «Нефтяной промышленности Сербии» (NIS) были снова отложены. Граждане Сербии могут не беспокоиться по поводу недостатка топлива, указал Баятович.
В конце мая Москва и Белград продлили договор о поставках газа до 30 сентября. Баятович тогда говорил, что стороны подписали приложение к существующему контракту, который подразумевает поставку 6 млн куб. м в сутки по цене 290 евро за 1000 куб. м. По его словам, решение позволит заполнить склады в «Банатском дворе» и Венгрии до зимнего сезона.
Президент республики Александр Вучич сообщил в том же месяце о начале обсуждения условий нового контракта по долгосрочному газоснабжению Сербии. Он пообещал, что Белград получит «очень-очень хорошие и благоприятные условия для получения российского газа в предстоящие годы».