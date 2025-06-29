Газета
Телеграм
Главная / Бизнес /

Россия и Сербия согласовали условия контракта по поставкам газа

Стороны подпишут его не раньше 20 сентября, заявил глава «Сербиягаза»
Ведомости

Россия и Сербия согласовали новый контракт по газу, но документ не будет подписан до 20 сентября, заявил генеральный директор компании «Сербиягаз» Душан Баятович в эфире телеканала Prva.

«Мы в основном договорились с россиянами о контракте, но он не будет подписан до 20 сентября, потому что на данный момент мы даже не знаем, что Азербайджан может нам дать. В Азербайджане нет газа», – сказал Баятович (цитата по Blic).

Он напомнил, что санкции против «Нефтяной промышленности Сербии» (NIS) были снова отложены. Граждане Сербии могут не беспокоиться по поводу недостатка топлива, указал Баятович.

В конце мая Москва и Белград продлили договор о поставках газа до 30 сентября. Баятович тогда говорил, что стороны подписали приложение к существующему контракту, который подразумевает поставку 6 млн куб. м в сутки по цене 290 евро за 1000 куб. м. По его словам, решение позволит заполнить склады в «Банатском дворе» и Венгрии до зимнего сезона.

Президент республики Александр Вучич сообщил в том же месяце о начале обсуждения условий нового контракта по долгосрочному газоснабжению Сербии. Он пообещал, что Белград получит «очень-очень хорошие и благоприятные условия для получения российского газа в предстоящие годы».

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных