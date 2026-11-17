По словам Захаровой, в последние дни стороны обменялись новыми ударами, в результате которых пострадали объекты на иранском острове Кешм и территории Бахрейна. В МИДе назвали такие атаки нарушением суверенитета и безопасности государств региона. «Считаем совершенно недопустимыми нападения на мирных жителей, атаки на любые гражданские объекты», – подчеркнула дипломат.