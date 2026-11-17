МИД РФ призвал стороны конфликта прекратить боевые действия в Персидском заливе
Россия призывает участников конфликта на Ближнем Востоке незамедлительно прекратить боевые действия на фоне нового обострения ситуации в Персидском заливе. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии.
По словам Захаровой, в последние дни стороны обменялись новыми ударами, в результате которых пострадали объекты на иранском острове Кешм и территории Бахрейна. В МИДе назвали такие атаки нарушением суверенитета и безопасности государств региона. «Считаем совершенно недопустимыми нападения на мирных жителей, атаки на любые гражданские объекты», – подчеркнула дипломат.
Россия выступает за урегулирование разногласий путем переговоров с учетом интересов всех прибрежных государств Персидского залива. Москва готова содействовать этому процессу, в том числе на основе обновленной в мае российской концепции коллективной безопасности в регионе, добавила Захарова.
17 ноября Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил об атаке на американскую радиолокационную станцию Шейх-Иса в Бахрейне. В КСИРе заявили, что удар стал ответом на нарушение воздушного пространства Ирана американскими беспилотниками.
15 ноября Иран выпустил шесть беспилотников по вертолетной базе Риффа в Бахрейне. По данным Bloomberg, военные королевства заявили о перехвате атак, тогда как КСИР сообщил об успешном поражении цели.