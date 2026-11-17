От этого среди депутатов возникли вопросы об эффективности механизма в части коммерческой рекламы. Глава комитета Госдумы по охране здоровья Владимир Сысоев (ЛДПР) заметил, что для бизнеса такая норма может стать декларативной и не будет соблюдаться. Вяселева заявила, что ФАС взаимодействует с ассоциациями и их представители знают о разработке этого законопроекта. По ее утверждению, они уже приступили к выработке рекомендаций по рекламе с многодетными семьями для своих членов.