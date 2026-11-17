Депутаты поспорили об образе многодетной семьи в рекламеЗаконопроект одобрен, но вопросы по трактовке и контролю остались
17 ноября депутаты Госдумы единогласно одобрили в первом чтении законопроект правительства о популяризации многодетных семей в рекламе (№ 6476-9). Документом предлагается закрепить требование использовать образ семьи с тремя и более детьми в таком контенте. Инициатива не обязывает изображать многодетную семью при любом продвижении – это касается рекламы, где уже предполагается использование образа семьи с ребенком.
Механизм будет различаться для коммерческой и социальной рекламы. Рекламные ассоциации, союзы и некоммерческие партнерства получат право устанавливать обязательные для своих членов правила использования образа семьи с тремя и более детьми. Госорганы при закупке услуг по производству соцрекламы должны будут обеспечить использование образа семьи с тремя и более детьми. Проектом предлагается установить переходный период, а новые положения должны вступить в силу 1 марта 2027 г. По версии авторов инициативы, за это время объединения рекламного рынка смогут подготовиться к новым требованиям.
В ходе обсуждения депутаты не протестовали против реализации такого механизма, но задали ряд вопросов по деталям инициативы. Несколько вопросов касались трактовки понятия «благополучная многодетная семья».
Член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Анжелика Глазкова (КПРФ) привела статистику, по которой 50–55% семей имеют одного ребенка, еще 33% – двух детей. Депутат поинтересовалась, не складывается ли впечатление, что не многодетные семьи являются неблагополучными. Представлявшая проект замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Адиля Вяселева отметила, что у нее у самой двое детей, и пояснила, что цель инициативы – использовать образ многодетной семьи для его популяризации.
Член комитета по цифровому развитию и искусственному интеллекту Александр Ивачев (КПРФ) выразил опасения, что большое количество людей в такой рекламе может затруднить восприятие основного сообщения. Кроме того, по оценке депутата, стоимость такой рекламы будет выше, если это не будет ИИ-генерацией. Это приводит к тому, что социальная реклама рискует потерять эффективность, а коммерческие компании могут вообще отказаться от использования образа семьи, считает депутат. Вяселева сообщила, что именно поэтому для коммерческой рекламы предлагается механизм саморегулирования.
«Мы смотрим с вами телевизор и видим, что достаточно большой простор для творчества. Таким образом, профессиональные участники рынка смогут самостоятельно определиться и эффективно показать многодетную семью именно как образ для ее популяризации», – добавила представитель кабмина.
От этого среди депутатов возникли вопросы об эффективности механизма в части коммерческой рекламы. Глава комитета Госдумы по охране здоровья Владимир Сысоев (ЛДПР) заметил, что для бизнеса такая норма может стать декларативной и не будет соблюдаться. Вяселева заявила, что ФАС взаимодействует с ассоциациями и их представители знают о разработке этого законопроекта. По ее утверждению, они уже приступили к выработке рекомендаций по рекламе с многодетными семьями для своих членов.
Без многодетных семей преодолеть демографические проблемы «попросту невозможно», считает эксперт Аналитического центра ВЦИОМ Татьяна Смак. По ее словам, долгое время многодетность оставалась редкостью и до сих пор желание иметь много детей зачастую вызывает удивление. Смак указала при этом, что обязательное использование такого образа в социальной рекламе может привести к его формальному тиражированию.
Во ВЦИОМе подтверждают, что реклама способна влиять на представления о чем-либо, но влияние на поведение, как правило, оказывается значительно слабее. Международный опыт показывает, что информационные кампании сами по себе не влияют на рождаемость. «Даже если инициатива действительно повлияет на позитивное восприятие многодетности, на рост рождаемости она не повлияет, потому что барьеры здесь более серьезные», – уточнила Смак.
Инициативу можно рассматривать как инструмент символической поддержки многодетности, считает доцент факультета социальных технологий РАНХиГС в Санкт-Петербурге Юлия Байер. Социолог согласилась, что реклама может расширить поле вероятных траекторий формирования семьи, но если идеализированный образ многодетной семьи будет существенно расходиться с реальными возможностями населения, такая реклама может восприниматься как нереалистичная. В целом эксперт считает, что влияние рекламы наиболее заметно на уровне социальных норм и их расширения, тогда как ее воздействие на реальную рождаемость ограничено.
Чтобы образ многодетной семьи стал действительно массовым и узнаваемым, важно, чтобы этот тренд подхватил и коммерческий сектор, сказала «Ведомостям» эксперт Народного фронта Анна Домченко. По ее данным, сегмент социальной рекламы занимает только 10% рынка, а основной объем коммерческой рекламы останется в зоне саморегулирования отраслевых объединений. Домченко добавила, что следует предусмотреть механизмы поощрения бизнеса для более широкого вовлечения коммерческого сектора в формирование позитивного образа многодетной семьи.