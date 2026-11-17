МИД РФ не располагает данными о планах Ким Чен Ына посетить саммит АТЭС
МИД России неизвестно о возможном участии лидера КНДР Ким Чен Ына в саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин в интервью ИС «Вести».
Отвечая на вопрос о возможном участии северокорейской делегации в мероприятии, Панкин сообщил, что слышит подобное впервые.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил встречу главы российского государства Владимира Путина с лидерами Японии и Южной Кореи на полях саммита АТЭС. Представитель Кремля допустил возможность контактов российского президента с руководством двух стран в кулуарах саммита.
16 ноября президент США Дональд Трамп заявил, что может провести встречу с главой КНДР Ким Чен Ыном во время своего визита в Китай на этой неделе. Трамп добавил, что окончательное решение останется за Си Цзиньпином. При этом северокорейская сторона ответила, что на данный момент Ким Чен Ын не планирует встречу с Трампом.
Саммит АТЭС пройдет 18–19 ноября в Шэньчжэне. Согласно программе визита, Путин проведет двусторонние переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, а также встретится с президентами США и Китая в трехстороннем формате. Кроме того, запланированы контакты с руководителями Вьетнама и Таиланда.
16 ноября помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон прорабатывают проведение отдельной встречи Путина и Трампа. Стороны согласовывают время и формат переговоров, в том числе обсуждается возможность краткого разговора на полях саммита.