16 ноября президент США Дональд Трамп заявил, что может провести встречу с главой КНДР Ким Чен Ыном во время своего визита в Китай на этой неделе. Трамп добавил, что окончательное решение останется за Си Цзиньпином. При этом северокорейская сторона ответила, что на данный момент Ким Чен Ын не планирует встречу с Трампом.