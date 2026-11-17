14 октября «Ведомости» со ссылкой на обзор агентства Argus писали, что экспорт российского угля во Вьетнам в январе – сентябре 2026 г. увеличился в 1,9 раза по сравнению с показателем того же периода прошлого года и достиг 9,9 млн т. Рост поставок ускорился в середине года, отмечает агентство. В сентябре экспорт вырос в годовом выражении почти втрое до 1,2 млн т. По данным Argus, в этом году резко выросли поставки угля во Вьетнам через порт Шахтерск на Сахалине. В январе – сентябре они увеличились в 8 раз по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года до 2 млн т.