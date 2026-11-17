Товарооборот России и Вьетнама за девять месяцев вырос на 12,8%
Товарооборот между Россией и Вьетнамом по итогам января – сентября 2026 г. увеличился на 12,8%, а российский экспорт в республику вырос на 28%. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на встрече с первым вице-премьером Вьетнама Фам Зя Туком в Шэньчжэне.
Стороны обсудили торгово-экономическое и логистическое взаимодействие, сотрудничество в энергетике, науке, образовании и туризме. Чернышенко отметил, что это вторая встреча сопредседателей межправительственной комиссии за год, и указал на прогресс в развитии двусторонних связей.
По словам российского вице-премьера, в 2025 г. товарооборот двух стран увеличился на 5,7%. При этом выросли как поставки российской продукции во Вьетнам, так и вьетнамский импорт в Россию. Чернышенко также сообщил о рекордном экспорте российских комплексных удобрений и свинины, а также об увеличении поставок черных металлов и калийных удобрений.
14 октября «Ведомости» со ссылкой на обзор агентства Argus писали, что экспорт российского угля во Вьетнам в январе – сентябре 2026 г. увеличился в 1,9 раза по сравнению с показателем того же периода прошлого года и достиг 9,9 млн т. Рост поставок ускорился в середине года, отмечает агентство. В сентябре экспорт вырос в годовом выражении почти втрое до 1,2 млн т. По данным Argus, в этом году резко выросли поставки угля во Вьетнам через порт Шахтерск на Сахалине. В январе – сентябре они увеличились в 8 раз по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года до 2 млн т.