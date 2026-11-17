Хуснуллин: меры по восстановлению Крымского моста определены
Правительственная комиссия определила меры по оценке ущерба Крымскому мосту и началу строительных работ для его восстановления. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.
На заседании Хуснуллин подчеркнул необходимость оперативно оценить сроки восстановления моста и увеличения пропускной способности альтернативных транспортных маршрутов. «Также обсудили вопросы доставки грузов на Крымский полуостров альтернативными маршрутами», – отметил вице-премьер.
В ночь на 17 ноября Крымский мост подвергся повторной атаке беспилотников. По данным Минтранса, движение по автомобильной и железнодорожной частям сооружения временно приостановили. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). По информации ведомства, в результате ударов были повреждены конструкции моста.
Ранее вице-премьер доложил президенту Владимиру Путину о ситуации вокруг Крымского моста после заседания правительственной комиссии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что логистические цепочки поставок после атаки сохранены. По его словам, мост практически не использовался для доставки на полуостров продовольствия, товаров и горюче-смазочных материалов.