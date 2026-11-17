В ночь на 17 ноября Крымский мост подвергся повторной атаке беспилотников. По данным Минтранса, движение по автомобильной и железнодорожной частям сооружения временно приостановили. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). По информации ведомства, в результате ударов были повреждены конструкции моста.