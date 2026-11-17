Песков не исключил, что атаки Киева связаны со встречей Путина, Трампа и Си
Последние атаки Украины на российские объекты могут быть связаны с предстоящей трехсторонней встречей президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Такую возможность допустил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Представитель Кремля не исключил, что атаки, которые российская сторона квалифицирует как террористические, могут быть приурочены к переговорам лидеров трех государств.
В ночь на 17 ноября украинские военные повторно атаковали Крымский мост, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Движение транспорта по сооружению было приостановлено. Предыдущая атака произошла 16 ноября. Тогда из-за повреждений моста ограничили автомобильное движение, а четыре пассажирских поезда следовали с задержками. Позднее Песков заявил, что повреждения оказались незначительными и ситуация не повлияет на переговорный процесс по Украине.
Трехсторонняя встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина запланирована на 19 ноября в китайском Шэньчжэне на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Переговоры должны начаться в 14:30 по местному времени в резиденции председателя КНР.
16 ноября помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что стороны прорабатывают повестку встречи и текст совместного заявления лидеров. Кроме того, Москва и Вашингтон обсуждают возможность отдельных переговоров Путина и Трампа.