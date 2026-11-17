В ночь на 17 ноября украинские военные повторно атаковали Крымский мост, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Движение транспорта по сооружению было приостановлено. Предыдущая атака произошла 16 ноября. Тогда из-за повреждений моста ограничили автомобильное движение, а четыре пассажирских поезда следовали с задержками. Позднее Песков заявил, что повреждения оказались незначительными и ситуация не повлияет на переговорный процесс по Украине.