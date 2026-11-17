После смерти Ельцина Полторанин стал выпускать книги и давать интервью, в которых выстраивал концепцию заговора, по его мнению, погубившего СССР. В них доставалось и Андропову, и Горбачеву, и Ельцину, и либералам 1990-х, и многим другим. Полторанин признавался, что если бы ему довелось жить заново, он бы не поддержал Ельцина. Зато видел в Сталине «золотую голову, стальной характер, железную волю, гранитный аскетизм» – в такой эволюции он, впрочем, не был оригинален. Но несмотря на свою идейную трансформацию и разрыв с либералами, он не стал своим для россиян, ностальгирующим по СССР, – для них Полторанин так и остался «ельцинистом».