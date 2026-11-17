Политик бурного времениКак создатель публичного образа Бориса Ельцина стал одним из наиболее последовательных критиков его наследия
Умер Михаил Полторанин, немного не доживший до 87 лет. Соратник, а затем критик Бориса Ельцина. Первый российский министр печати и массовой информации. Политик бурной первой половины 1990-х гг.
В Советском Союзе он был собкором «Правды» по Казахстану, а затем ее спецкором и заместителем редактора отдела партийной жизни уже в Москве. «Правда» была главной газетой страны, и ее журналисты являлись политически значимыми фигурами. Перед ними трепетали секретари райкомов, с ними старались не портить отношения обкомовские начальники.
После прихода к власти в 1985 г. Михаила Горбачева у Полторанина появился шанс на быстрый карьерный рост – его в качестве спичрайтера пригласили в рабочую группу, готовившую концептуальные документы для генсека. Двое из ее участников – Александр Яковлев и Вадим Медведев – потом стали членами Политбюро. Но произошел срыв – как вспоминал Полторанин, он ненамеренно допустил утечку информации. Больше в такие группы его не приглашали.
Но в «Правде» он остался, а в 1986-м получил самостоятельный руководящий пост, но не на союзном, а на столичном уровне – главным редактором «Московской правды», активно освещавшей деятельность Бориса Ельцина, только что возглавившего московский горком партии. В СССР не было профессии пиарщика, но Полторанин стал таковым, создавая образ лидера, близкого к народу и непримиримого по отношению к бюрократам.
После речи Ельцина на пленуме ЦК в октябре 1987-го Полторанин был одним из немногих соратников первого секретаря, сохранивших ему лояльность, – впрочем, шансов остаться руководителем газеты у него было немного: слишком тесно он был связан с Ельциным. В этой ситуации Полторанин реализовал свой самый знаменитый пиаровский проект – он редактирует краткую речь Ельцина, обильно добавляя в нее пассажи, которые соответствовали общественным ожиданиям, и распространяет ее среди журналистов. Речь стала легендарной, распространялась в самиздате – когда много позже опубликовали настоящую стенограмму, в нее мало кто поверил.
Поста редактора Полторанин лишился, но в либеральные горбачевские времена получил номенклатурную должность политобозревателя Агентства печати «Новости» и продолжил неформально работать с Ельциным, быстро становившимся лидером оппозиции. Активно участвовал в его избирательных кампаниях 1989–1991 гг. и сам на волне популярности Ельцина стал народным депутатом СССР. Когда в 1990 г. Ельцин стал российским лидером, Полторанин получил пост министра. Это было романтическое время, когда многим казалось, что для решения стоявших перед страной проблем достаточно принять правильные законы и передать власть избранникам народа.
Полторанин стоял у истоков законодательства, отменившего цензуру и введшего медийный плюрализм. Но при этом его тянуло к созданию новых «вертикальных» структур – например, учредить в каждом регионе газету с федеральным финансированием и назначенным из Москвы главным редактором. Достаточного количества финансовых и политических ресурсов для таких масштабных планов у него не было. Острые конфликты с коллегами по властным структурам и обвинения в коррупции (так и не дошедшие до суда) ослабили его аппаратные позиции. Если осенью 1991 г. Ельцин подумывал назначить Полторанина премьером (он отказался – как и ряд других кандидатов; очереди желающих занять этот пост в бурное время не было), то к 1993-му их отношения становятся куда более прохладными.
Впрочем, в решающие моменты Полторанин безусловно оставался на стороне Ельцина и проявлял свойственную ему энергию – будь то борьба с августовским путчем 1991-го или драматические события 3–4 октября 1993 г. в Москве. Перед весенним референдумом 1993-го курировал информационную кампанию, подсказывавшую, как правильно отвечать на поставленные вопросы (запомнившееся многим «да, да, нет, да»; «нет» касалось вопроса о досрочных выборах президента). Но пиарщик с политическими амбициями, желанием руководить медийной сферой и непопулярностью в обществе оказался невостребован после окончания периода кризисов 1991–1993 гг. Полторанин еще избрался депутатом Думы первого созыва, где неудачно пытался провести законопроект о создании национального комитета по поддержке СМИ – очередной медийной вертикали. Баллотируясь в 1995-м во вторую Думу по одномандатному округу, он в два раза отстал от соперника-коммуниста, после этого ушел из политики.
После смерти Ельцина Полторанин стал выпускать книги и давать интервью, в которых выстраивал концепцию заговора, по его мнению, погубившего СССР. В них доставалось и Андропову, и Горбачеву, и Ельцину, и либералам 1990-х, и многим другим. Полторанин признавался, что если бы ему довелось жить заново, он бы не поддержал Ельцина. Зато видел в Сталине «золотую голову, стальной характер, железную волю, гранитный аскетизм» – в такой эволюции он, впрочем, не был оригинален. Но несмотря на свою идейную трансформацию и разрыв с либералами, он не стал своим для россиян, ностальгирующим по СССР, – для них Полторанин так и остался «ельцинистом».