Захарова: Киев использует атаки на Крымский мост для пропаганды
Киеву необходимо пропагандировать свои действия, в том числе атаки на Крымский мост, перед саммитом Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.
«Как любым террористам, Киеву необходимо пропагандировать свои преступления», – сказала дипломат, комментируя удары по Крымскому мосту накануне международного мероприятия.
В ночь на 17 ноября Крымский мост подвергся повторной атаке беспилотников. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о временном прекращении движения транспорта и призвал жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок в направлении моста. Накануне сооружение также атаковали беспилотники. Из-за повреждений движение ограничивали, четыре пассажирских поезда следовали с задержками. К вечеру 16 ноября проезд автомобилей восстановили.
17 ноября Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте в связи с атаками на Крымский мост 16 и 17 ноября. По данным ведомства, в результате ударов были повреждены конструкции сооружения.