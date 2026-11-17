В ночь на 17 ноября Крымский мост подвергся повторной атаке беспилотников. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о временном прекращении движения транспорта и призвал жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок в направлении моста. Накануне сооружение также атаковали беспилотники. Из-за повреждений движение ограничивали, четыре пассажирских поезда следовали с задержками. К вечеру 16 ноября проезд автомобилей восстановили.