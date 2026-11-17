Устный экзамен по истории для школьников введут весной 2028 года
Устный экзамен по истории для девятиклассников появится весной 2028 г., сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.
«Проведение экзамена запланировано только на весну 2028 г. Устный экзамен будет проходить в "своей" школе», – сказал он (цитата по ТАСС).
Музаев сообщил, что демоверсии устного экзамена по истории опубликуют до 1 сентября 2027 г.
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявлял, что устный экзамен для учеников девятых классов станет дополнением общей проверки знаний. По словам министра, тестирование будет проводиться в форме допуска к ГИА в период с января по апрель.