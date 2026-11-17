Четыре поезда «Таврия» задерживаются из-за закрытия Крымского моста
Четыре пассажирских поезда, следующих в направлении Крыма, задерживаются в пути из-за временного закрытия движения по Крымскому мосту. Об этом сообщила компания «Гранд Сервис Экспресс».
По состоянию на 8:30 мск 17 ноября на четыре часа опаздывали два состава, отправившиеся 15 ноября: № 007/008 Санкт-Петербург – Керчь и № 092/091 Москва – Керчь.
Еще два поезда, отправившиеся 16 ноября, следовали с задержкой: № 27/28 Москва – Керчь – на 2,5 часа, № 315/316 Адлер – Керчь – на 3,5 часа.
В компании сообщили, что пассажирам поездов, задерживающихся более чем на четыре часа, предоставят питание и воду.
Ночью глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что украинские военные снова ударили по Крымскому мосту. Движение транспорта приостановлено. Глава Крыма попросил жителей и гостей полуострова пока не ездить в направлении моста и учитывать ограничения при планировании маршрутов. Утром он сообщил о двух погибших в результате атаки БПЛА на Ленинский район региона.
Прошлый удар по Крымскому мосту был нанесен 16 ноября. В пути были задержаны четыре поезда «Таврия», направлявшиеся в Крым. Минтранс РФ сообщал, что при атаке никто не пострадал. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о незначительных повреждениях моста. Он подчеркнул, что данная ситуация на переговорный процесс по Украине не повлияет.