Аксенов: два человека погибли при беспилотной атаке на Крым
Два человека погибли в результате атаки БПЛА на Ленинский район Крыма. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
По его словам, органы власти окажут необходимую помощь и поддержку родным и близким погибших.
Ночью Аксенов сообщил, что украинские снова ударили по Крымскому мосту. Движение транспорта приостановлено. Глава Крыма попросил жителей и гостей полуострова пока не ездить в направлении моста и учитывать ограничения при планировании маршрутов.
Предыдущий удар по Крымскому мосту был нанесен 16 ноября. В пути были задержаны четыре поезда «Таврия», направлявшиеся в Крым. Минтранс РФ сообщал, что при атаке никто не пострадал. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о незначительных повреждениях моста. Он подчеркнул, что данная ситуация на переговорный процесс по Украине не повлияет.