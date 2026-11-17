За первые девять месяцев 2026 г. в Москве начались продажи офисов в 26 бизнес-центрах суммарно на 1,03 млн кв. м. Об этом говорится в исследовании компании NF Group. По словам ее директора департамента офисной недвижимости Елены Акатовой, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число стартов сократилось на 3,7%, а площадь вышедших на рынок комплексов, напротив, выросла на 23,4%.