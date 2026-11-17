Площадь новых офисов в Москве за год увеличилась почти на четвертьДевелоперы вынуждены возводить бизнес-центры, чтобы получить льготы при строительстве жилья
За первые девять месяцев 2026 г. в Москве начались продажи офисов в 26 бизнес-центрах суммарно на 1,03 млн кв. м. Об этом говорится в исследовании компании NF Group. По словам ее директора департамента офисной недвижимости Елены Акатовой, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число стартов сократилось на 3,7%, а площадь вышедших на рынок комплексов, напротив, выросла на 23,4%.
Похожие цифры приводит и компания Ricci. Как уточняет ее руководитель департамента аналитики и исследований Олеся Дзюба, в январе – сентябре розничные продажи начались в 21 деловом центре площадью 1,2 млн кв. м. Это в 1,5 раза больше по объему, чем было годом ранее, хотя количество объектов за этот же период снизилось на 19%, уверяет она.
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