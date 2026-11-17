Научно-исследовательский университет (НИУ) ВШЭ разработает научно обоснованные рекомендации для повышения уровня принятия традиционных духовно-нравственных ценностей студентов с учетом отношения молодежи к ним. Выделяется четыре типа принятия ценностей: целевое принятие, принятие ценностей «с рисками радикализма», радикальное понимание ценностей без принятия, принятие антиценностей. Об этом говорится на сайте госзакупок в техническом задании тендера, который выиграл НИУ ВШЭ. Заказчиком выступил подведомственный Минспорту Российский университет спорта (РУС) «ГЦОЛИФК». Сумма закупки составляет 8,3 млн руб., обратили внимание «Ведомости».