Атаки мошенников на геймеров выросли вдвое за последние два годаТренд набирает обороты на фоне отказа от релизов на физических носителях и ухода официальных дистрибуторов
За последние два года число атак мошенников с помощью фальшивых платформ для оплаты игр выросло в 2 раза в пересчете на одного человека, рассказал «Ведомостям» руководитель по развитию безопасной среды для клиентов Т-банка Алексей Кузнецов. Средняя сумма, которую злоумышленники пытались украсть, выросла в 2,3 раза и составила 4807 руб., добавил он. Абсолютные значения по количеству таких случаев Кузнецов не раскрыл.
Набирает обороты схема, когда мошенники создают фишинговый сайт, который полностью копирует интерфейс онлайн-платформы Steam, поделился Кузнецов. Когда пользователь пытается авторизоваться на таком портале, преступники перехватывают доступ к его игровому профилю, а после – связываются с жертвой в мессенджере Discord под видом представителей техподдержки платформы. Мошенники заявляют, что аккаунт геймера в Steam взломан и убеждают установить фейковое приложение Steam Guard для защиты и очистки телефона от вирусов.