Набирает обороты схема, когда мошенники создают фишинговый сайт, который полностью копирует интерфейс онлайн-платформы Steam, поделился Кузнецов. Когда пользователь пытается авторизоваться на таком портале, преступники перехватывают доступ к его игровому профилю, а после – связываются с жертвой в мессенджере Discord под видом представителей техподдержки платформы. Мошенники заявляют, что аккаунт геймера в Steam взломан и убеждают установить фейковое приложение Steam Guard для защиты и очистки телефона от вирусов.