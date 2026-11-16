Песков: на встрече Путина, Си Цзиньпина и Трампа будет публичная часть

Также пресс-секретарь президента РФ отметил, что пока точного времени двусторонней встречи Путина и Трампа нет. По его словам, лидеры могут вести переговоры в течение более часа, поэтому Москва предпочитает, чтобы встреча прошла в спокойном месте. Путин и Трамп, по словам Пескова, также могут провести переговоры «где-то уединившись на полях саммита». Согласование встречи глав государств пройдет в соответствии с их графиками.