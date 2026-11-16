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Песков: на встрече Путина, Си Цзиньпина и Трампа будет публичная часть

Анна Суслова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Часть встречи президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и американского лидера Дональда Трампа на саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне будет публичной. Об этом сообщил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.

«Там будет публичная часть», – сказал он.

Песков добавил, что основные темы переговоров уже определены, однако Кремль отказался «забегать вперед» и отметил, что «что-то будет импровизироваться по ходу».

Также пресс-секретарь президента РФ отметил, что пока точного времени двусторонней встречи Путина и Трампа нет. По его словам, лидеры могут вести переговоры в течение более часа, поэтому Москва предпочитает, чтобы встреча прошла в спокойном месте. Путин и Трамп, по словам Пескова, также могут провести переговоры «где-то уединившись на полях саммита». Согласование встречи глав государств пройдет в соответствии с их графиками.

16 ноября помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что главные мероприятия, в которых Путин примет участие в ходе саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне, запланированы на второй день визита – 19 ноября. Встреча российского лидера с Трампом и Си Цзиньпином запланирована на 19 ноября на 14:30. Он отметил, что сейчас ведется проработка повестки и текста совместного заявления лидеров.

Ушаков добавил, что сама программа Путина в Шэньчжэне начнется 18 ноября с участия в Деловом саммите АТЭС. Мероприятие откроет выступление Си. Вторым на Деловом саммите выступит Путин. Он изложит свои оценки ситуации в мировом хозяйстве, в экономике России и расскажет о потенциале российской экономики.

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