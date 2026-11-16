НТБ запустила спот-торги мясом и мясной продукцией
АО «Национальная товарная биржа» (НТБ) запустила спот-торги мясом и мясной продукцией в формате двустороннего анонимного аукциона. Об этом биржа сообщила «Ведомостям».
«Запуск спот-рынка создаст базу для расчета новых ценовых индикаторов, что будет способствовать повышению прозрачности и предсказуемости рынка», – заявил директор НТБ Кирилл Попов, добавив, что по мере роста ликвидности и спроса биржа планирует расширять линейку инструментов и географию рынка.
Цена указывается в рублях за килограмм с учетом НДС 10%. Размер одного лота составляет 9000 кг. Расчеты проводит биржа. Продавец получает 90% стоимости товара за день до поставки, оставшуюся сумму ему перечисляют после подтверждения получения продукции.
Торги мясом в формате товарных аукционов НТБ проводит с лета 2025 г., первые сделки в пилотном режиме прошли в июне 2024 г. В январе – октябре 2026 г. объем таких торгов достиг 71 700 т на сумму 14,2 млрд руб. Это в 2,7 раза больше показателя за весь 2025 г.
Биржа отметила, что за десять месяцев 2026 г. участники заключили 4048 договоров против 1264 в 2025 г. Число компаний, допущенных к торгам, выросло до 250, а ассортимент биржевых товаров расширился до 34 позиций.
28 октября директор НТБ заявил «Ведомостям», что НТБ рассчитывает до конца года запустить пилотные спот-торги мясом. Он уточнил, что в данном сегменте биржа планирует использовать интеграцию с государственными информационными системами, чтобы участники могли лучше оценивать риски и проверять потенциальных партнеров.