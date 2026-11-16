НТБ запустила спот-торги мясом и мясной продукцией

Торги мясом в формате товарных аукционов НТБ проводит с лета 2025 г., первые сделки в пилотном режиме прошли в июне 2024 г. В январе – октябре 2026 г. объем таких торгов достиг 71 700 т на сумму 14,2 млрд руб. Это в 2,7 раза больше показателя за весь 2025 г.