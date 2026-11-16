Науседа: Литва по примеру Эстонии может закрыть границы с Россией

«Это не что-то принципиально новое в регионе, поэтому решение Эстонии кажется мне вполне понятным, и даже я имел возможность приветствовать это решение, когда мы вчера обменялись информацией с премьер-министром [Эстонии] Кристеном Михалом», – сказал он.