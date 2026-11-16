Науседа: Литва по примеру Эстонии может закрыть границы с Россией
Литва, как и Эстония, может закрыть границы с Россией «в случае необходимости», заявил президент страны Гитанас Науседа. Его слова передает портал Delfi.
«Это не что-то принципиально новое в регионе, поэтому решение Эстонии кажется мне вполне понятным, и даже я имел возможность приветствовать это решение, когда мы вчера обменялись информацией с премьер-министром [Эстонии] Кристеном Михалом», – сказал он.
Науседа добавил, что Литва могла бы принять такое же решение, однако необходимо учитывать, что Литва является транзитной страной для Калининграда. «Если попытки дестабилизировать ситуацию в регионе продолжатся, должен последовать ответ», – заключил президент республики.
15 ноября глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что страна закроет все КПП на границе с Россией с 1 декабря. Решение принято после «диверсионной атаки против эстонской компании оборонной промышленности». Цахкна считает, что за ней якобы стояла российская военная разведка.
В ночь на 14 ноября была предпринята попытка атаковать здание оборонного предприятия Threod Systems с целью вызвать взрыв и поджог. Пострадавших нет, производственные возможности компании не нарушены. Департамент полиции безопасности и пограничная охрана задержали восемь подозреваемых – жителей Латвии.
16 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что данное решение Эстонии не принесет ей ничего хорошего. В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия проверит сообщение Эстонии «на достоверность».