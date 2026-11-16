Евросоюз включил более 40 российских банков в санкционный список

16 ноября ЕС также включил в санкционный список нового владельца «Южуралзолота» (ЮКГ) Руслана Байсарова и основательницы Wildberries и главы объединенной компании RWB Татьяны Ким. В RWB сообщили ТАСС, что санкции ЕС против Ким не повлияют на работу объединенной компании и входящих в ее экосистему организаций. В компании объяснили, что не имеют активов на территории ЕС и не ведут там деятельность.