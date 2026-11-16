Евросоюз включил более 40 российских банков в санкционный список
Евросоюз (ЕС) ввел санкции против 49 российских банков, а также страховой компании «Баланс страхование» и оператора электронных платежей ЮMoney. Это следует из решения Совета ЕС, опубликованного на официальном сайте законодательства организации.
Среди банков, попавших под ограничения, оказались «Юнистрим», «СПБ банк», Гута-банк, «Международный финансовый клуб», «Морской банк», Руснарбанк, Интерпрогрессбанк, «Банк 131», «Свой банк», «Контур.Банк», «Банк Казани», РФК-банк и «Тимер банк».
ЕС также включил в санкционный список компанию «Баланс страхование», которая, по данным Брюсселя, предоставляла страховые услуги танкеру, связанному с перевозками российской нефти.
16 ноября ЕС также включил в санкционный список нового владельца «Южуралзолота» (ЮКГ) Руслана Байсарова и основательницы Wildberries и главы объединенной компании RWB Татьяны Ким. В RWB сообщили ТАСС, что санкции ЕС против Ким не повлияют на работу объединенной компании и входящих в ее экосистему организаций. В компании объяснили, что не имеют активов на территории ЕС и не ведут там деятельность.
11 ноября Reuters сообщил о согласовании представителями стран ЕС введения санкций против 145 физических и юридических лиц в рамках ужесточения ограничений против России.
6 ноября представитель Еврокомиссии (ЕК) Шивон Макгарри сообщила, что ведомство создало первый в своей структуре постоянный офис, который будет заниматься вопросами санкций, в том числе направленных против России. Она также подтвердила, что ЕК продолжает подготовку 22-го пакета санкций против России. При этом представитель не уточнила, когда его могут представить.