Песков: закрытие КПП с Россией не принесет Эстонии ничего хорошего

Песков также отверг обвинения Эстонии в причастности российских спецслужб к диверсиям на оборонных предприятиях. По его словам, подобные заявления звучат и из других европейских столиц, но не сопровождаются доказательствами. Кремль считает их голословными и полностью отрицает обвинения, подчеркнул он.