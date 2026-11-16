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Песков: закрытие КПП с Россией не принесет Эстонии ничего хорошего

Антон Потоков
Ведомости
Ведомости

Решение Эстонии закрыть все контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе с Россией с 1 декабря не принесет Таллину ничего хорошего. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сравнив действия эстонских властей со строительством стены.

«Эстония строит стену. Многие страны, как показывает история, строили стены, которые ничего хорошего авторам этих стен не приносили», – сказал представитель Кремля.

Песков также отверг обвинения Эстонии в причастности российских спецслужб к диверсиям на оборонных предприятиях. По его словам, подобные заявления звучат и из других европейских столиц, но не сопровождаются доказательствами. Кремль считает их голословными и полностью отрицает обвинения, подчеркнул он.

15 ноября глава МИД Эстонии Маргус Цахкна объявил о закрытии всех погранпереходов с Россией с 1 декабря. Решение связано с предполагаемой диверсией против эстонской оборонной компании Threod Systems, произошедшей в ночь на 14 ноября. По версии Таллина, за ней стоит российская военная разведка. Власти Эстонии сообщили о задержании восьми подозреваемых – жителей Латвии.

16 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва проверит достоверность сообщений о закрытии границы. По ее словам, если планы Таллина подтвердятся, они будут свидетельствовать об очередном проявлении русофобии.

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