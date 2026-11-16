RuStore стал обязателен для предустановки на Smart TV
Магазин приложений RuStore теперь обязателен для предустановки на умные телевизоры. Это закреплено постановлением правительства РФ, пишет ТАСС со ссылкой на Минцифры.
В связи с решением будет скорректирован перечень обязательных к предустановке в 2027 г. программ.
В министерстве уточнили, что документ создает правовую и техническую возможность для предустановки RuStore на Smart TV, но пользоваться им не обязательно – это добровольно. Предустановка должна обеспечить гарантированный доступ к российским сервисам и позволить реализовать требования по предустановке приложений, недоступных сейчас в Google Play и Google TV.
9 ноября «Ведомости» писали со ссылкой на данные исследовательской компании Mediascope, что месячная аудитория RuStore в сентябре 2026 г. выросла на 17% год к году – до 73 млн россиян старше 12 лет. Росту аудитории RuStore способствует широкий выбор контента: в магазине доступно более 140 000 приложений из 70 стран, включая недоступные в других источниках, пояснил представитель этого магазина приложений. Также в пресс-службе RuStore связали аудиторную динамику с удобством оплаты подписок, цифровых и внутриигровых товаров «привычными способами».