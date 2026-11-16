RuStore стал обязателен для предустановки на Smart TV

9 ноября «Ведомости» писали со ссылкой на данные исследовательской компании Mediascope, что месячная аудитория RuStore в сентябре 2026 г. выросла на 17% год к году – до 73 млн россиян старше 12 лет. Росту аудитории RuStore способствует широкий выбор контента: в магазине доступно более 140 000 приложений из 70 стран, включая недоступные в других источниках, пояснил представитель этого магазина приложений. Также в пресс-службе RuStore связали аудиторную динамику с удобством оплаты подписок, цифровых и внутриигровых товаров «привычными способами».