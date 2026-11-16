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Главная / Технологии /

RuStore стал обязателен для предустановки на Smart TV

Инна Шульгина
Ведомости
Ведомости

Магазин приложений RuStore теперь обязателен для предустановки на умные телевизоры. Это закреплено постановлением правительства РФ, пишет ТАСС со ссылкой на Минцифры.

В связи с решением будет скорректирован перечень обязательных к предустановке в 2027 г. программ.

В министерстве уточнили, что документ создает правовую и техническую возможность для предустановки RuStore на Smart TV, но пользоваться им не обязательно – это добровольно. Предустановка должна обеспечить гарантированный доступ к российским сервисам и позволить реализовать требования по предустановке приложений, недоступных сейчас в Google Play и Google TV.

9 ноября «Ведомости» писали со ссылкой на данные исследовательской компании Mediascope, что месячная аудитория RuStore в сентябре 2026 г. выросла на 17% год к году – до 73 млн россиян старше 12 лет. Росту аудитории RuStore способствует широкий выбор контента: в магазине доступно более 140 000 приложений из 70 стран, включая недоступные в других источниках, пояснил представитель этого магазина приложений. Также в пресс-службе RuStore связали аудиторную динамику с удобством оплаты подписок, цифровых и внутриигровых товаров «привычными способами».

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