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Число пострадавших при атаке БПЛА на Нижнекамск выросло до семи

Анна Виноградова

Количество пострадавших в результате атаки беспилотников на Нижнекамск в Татарстане увеличилось с шести до семи человек. Об этом сообщил мэр города Радмир Беляев на совещании, передает «Интерфакс».

По словам Беляева, шестерым пострадавшим оказали помощь в центральной районной больнице. Еще один пострадавший – сотрудник Росгвардии – перенес операцию и пришел в сознание. «Мы ему оказываем всю необходимую помощь», – добавил мэр. Росгвардеец остается в стационаре.

15 ноября Нижнекамск подвергся массированной атаке беспилотников. По данным Беляева, повреждения получили объекты промышленной зоны и многоквартирный жилой дом. Жильцов эвакуировали, на месте работали оперативные и экстренные службы. Для обеспечения безопасного теплоснабжения в городе временно отключили горячую воду.

Ранее глава минздрава Татарстана Альмир Абашев сообщил о трех пострадавших при атаке на Нижнекамский район. По его словам, они получили ранения средней степени тяжести, угрозы их жизни не было.

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