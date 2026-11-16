Число пострадавших при атаке БПЛА на Нижнекамск выросло до семи
По словам Беляева, шестерым пострадавшим оказали помощь в центральной районной больнице. Еще один пострадавший – сотрудник Росгвардии – перенес операцию и пришел в сознание. «Мы ему оказываем всю необходимую помощь», – добавил мэр. Росгвардеец остается в стационаре.
15 ноября Нижнекамск подвергся массированной атаке беспилотников. По данным Беляева, повреждения получили объекты промышленной зоны и многоквартирный жилой дом. Жильцов эвакуировали, на месте работали оперативные и экстренные службы. Для обеспечения безопасного теплоснабжения в городе временно отключили горячую воду.
Ранее глава минздрава Татарстана Альмир Абашев сообщил о трех пострадавших при атаке на Нижнекамский район. По его словам, они получили ранения средней степени тяжести, угрозы их жизни не было.