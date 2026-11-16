Три человека пострадали на Кубани из-за падения обломков БПЛА
Три человека получили ранения в результате падения обломков беспилотника в Северском районе Краснодарского края. В числе пострадавших – ребенок, говорится в сообщении оперштаба Краснодарского края.
Фрагменты БПЛА рухнули на территории частного дома в станице Северской. Раненых доставили в медучреждение.
Кроме того, в поселке Ильском начался пожар на территории одного из предприятий. На местах работают оперативные и специальные службы.
Росавиация вводила ограничения на полеты в аэропорту Краснодара (Пашковский). Мера уже отменена.
По информации Минобороны, днем 15 ноября силы ПВО сбили 230 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Курской областями, Крымом, а также над акваторией Черного моря.