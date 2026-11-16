Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.00%AVAN544+0,55%BISVP10,77-0,37%IMOEX2 502,98-0,34%RTSI959,8-0,34%RGBI112,06+0,11%RGBITR780,41+0,2%
Главная / Общество /

Три человека пострадали на Кубани из-за падения обломков БПЛА

Инна Шульгина

Три человека получили ранения в результате падения обломков беспилотника в Северском районе Краснодарского края. В числе пострадавших – ребенок, говорится в сообщении оперштаба Краснодарского края.

Фрагменты БПЛА рухнули на территории частного дома в станице Северской. Раненых доставили в медучреждение.

Кроме того, в поселке Ильском начался пожар на территории одного из предприятий. На местах работают оперативные и специальные службы.

Росавиация вводила ограничения на полеты в аэропорту Краснодара (Пашковский). Мера уже отменена.

По информации Минобороны, днем 15 ноября силы ПВО сбили 230 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Курской областями, Крымом, а также над акваторией Черного моря.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её