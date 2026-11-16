Персидский фронтир

Персидский фронтирКак развивать товарную биржу под жесткими санкциями
Даже в условиях масштабных внешних ограничений товарно-сырьевые площадки способны не просто выживать, но и демонстрировать кратный рост. Ключ к успеху лежит в расширении расчетных инструментов, создании региональных бенчмарков и запуске инновационных продуктов для внутреннего рынка. Иранский опыт, сочетающий финансовые инновации и жесткий прагматизм, сегодня во многом показателен и для России.
Фундаментальная задача любой биржи – будь то рынок ценных бумаг, сырья или энергоресурсов – заключается в снижении транзакционных издержек, повышении прозрачности и справедливости торгов. Ограничивая возможности для извлечения необоснованной экономической ренты, биржевая инфраструктура формирует здоровую конкурентную среду. Безусловно, санкции против Ирана бьют по доступу к международным платежным каналам, страхованию, логистике и привычному взаимодействию с зарубежными партнерами. Но они никак не меняют ключевую роль Иранской энергетической биржи (IEEX) как прозрачной национальной площадки.