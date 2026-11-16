Персидский фронтир

Даже в условиях масштабных внешних ограничений товарно-сырьевые площадки способны не просто выживать, но и демонстрировать кратный рост. Ключ к успеху лежит в расширении расчетных инструментов, создании региональных бенчмарков и запуске инновационных продуктов для внутреннего рынка. Иранский опыт, сочетающий финансовые инновации и жесткий прагматизм, сегодня во многом показателен и для России.