Силы ПВО сбили еще 19 беспилотников на подлете к Москве
Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку еще 19 беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, добавил он.
Вечером 15 ноября Собянин сообщал об отражении атак четырех, 10, 11 и 16 беспилотников. Таким образом, по данным мэра, общее число сбитых на подлете к столице дронов достигло 60.
Согласно информации Министерства обороны России, за день силы ПВО уничтожили 230 украинских беспилотников над четырьмя регионами России и одним морем.