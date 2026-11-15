Из налога на сверхдоходы могут исключить добычу некоторых полезных ископаемых

При этом 6 октября глава Минфина Антон Силуанов, который позже также занял должность вице-премьера, заявил, что ведомство обсудило законопроект о налоге на сверхприбыль с представителями бизнеса и смогло найти компромисс. Он отметил, что этот вопрос сильно волновал предпринимателей.