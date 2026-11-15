Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,301-0,93%AVAN544+0,55%BISVP10,77-0,37%IMOEX2 509,67-0,07%RTSI962,37-0,07%RGBI112,07+0,12%RGBITR780,49+0,21%
Главная / Экономика /

Из налога на сверхдоходы могут исключить добычу некоторых полезных ископаемых

Анна Суслова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Минфин РФ предложил исключить из налога на сверхдоходы добычу марганца, хрома, вольфрама и молибдена. Об этом на заседании комитета по бюджету и налогам заявил заместитель министра финансов Алексей Сазанов.

«По результатам обсуждений в правительстве мы предлагаем из налога на сверхдоход исключить марганец, хром, вольфрам и молибден», – сказал он (цитата по ТАСС).

Сазанов объяснил такую инициативу тем, что данные полезные ископаемые в основном используются при выполнении госзаказов и почти не экспортируются.

3 ноября «Ведомости» писали, что правительство предложило ввести налог на сверхдоходы недропользователей, которые возникают из-за повышения мировых цен на минеральное сырье. Соответствующий законопроект был внесен в Государственную думу 30 сентября и принят в первом чтении 29 октября. Новый налог предлагают распространить на добычу отдельных руд черных и цветных металлов, многокомпонентных руд, горно-химического сырья и полупродуктов, содержащих драгоценные металлы.

При этом 6 октября глава Минфина Антон Силуанов, который позже также занял должность вице-премьера, заявил, что ведомство обсудило законопроект о налоге на сверхприбыль с представителями бизнеса и смогло найти компромисс. Он отметил, что этот вопрос сильно волновал предпринимателей.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь