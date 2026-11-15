Из налога на сверхдоходы могут исключить добычу некоторых полезных ископаемых
Минфин РФ предложил исключить из налога на сверхдоходы добычу марганца, хрома, вольфрама и молибдена. Об этом на заседании комитета по бюджету и налогам заявил заместитель министра финансов Алексей Сазанов.
«По результатам обсуждений в правительстве мы предлагаем из налога на сверхдоход исключить марганец, хром, вольфрам и молибден», – сказал он (цитата по ТАСС).
Сазанов объяснил такую инициативу тем, что данные полезные ископаемые в основном используются при выполнении госзаказов и почти не экспортируются.
3 ноября «Ведомости» писали, что правительство предложило ввести налог на сверхдоходы недропользователей, которые возникают из-за повышения мировых цен на минеральное сырье. Соответствующий законопроект был внесен в Государственную думу 30 сентября и принят в первом чтении 29 октября. Новый налог предлагают распространить на добычу отдельных руд черных и цветных металлов, многокомпонентных руд, горно-химического сырья и полупродуктов, содержащих драгоценные металлы.
При этом 6 октября глава Минфина Антон Силуанов, который позже также занял должность вице-премьера, заявил, что ведомство обсудило законопроект о налоге на сверхприбыль с представителями бизнеса и смогло найти компромисс. Он отметил, что этот вопрос сильно волновал предпринимателей.