Завершено расследование дела о хищении 2 млрд рублей при реконструкции МХАТ

11 июля 2025 г. «Ведомости» писали, что СК предъявил обвинение директору МХАТ им. М. Горького и художественному руководителю Михайловского театра Владимиру Кехману в особо крупной растрате. По инкриминируемой ему ч. 4 ст. 160 УК предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы. 9 июля в доме у Кехмана прошли обыски. При этом, как сообщила «Фонтанка», назначение Кехмана директором театра привело к резкому росту закупочного бюджета: если до 2022 г. он составлял 150–180 млн руб. в год, то в 2024 г. вырос до 1,5 млрд руб.