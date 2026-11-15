Завершено расследование дела о хищении 2 млрд рублей при реконструкции МХАТ
Завершено расследование уголовного дела о хищении 2 млрд руб. при реконструкции МХАТ имени Горького. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Основным фигурантом дела является бывший директор театра Владимир Кехман. Из бюджета с 2022 по 2024 г. было выделено более 2 млрд руб. для проведения ремонта театра: обновления фасада, крыши и механизма сцены, закупки оборудования и др. Открыть сцену планировалось в октябре 2025 г., однако Кехман говорил, что открытие откладывается из-за начала спецоперации и отказов иностранных учреждений продолжать отношения с Россией.
По данным следствия, договоры о поставке оборудования в театр были фиктивными. Счета за ремонт театра оплачивались через ББР-банк при содействии совладельца банка Дмитрия Гордовича, а после выводились за границу.
Следствие установило, что в мошенническую схему помимо Кехмана и Гордовича также входили другие руководители театра, компания ООО «РСК-Ренессанс» и «Атлант-проект». На счета фирм уходили денежные средства, выделенные на ремонт.
По данным «Коммерсанта», сейчас все фигуранты дела, кроме Кехмана, который находится под подпиской о невыезде из-за онкологического заболевания, знакомятся с материалами следствия в СИЗО.
11 июля 2025 г. «Ведомости» писали, что СК предъявил обвинение директору МХАТ им. М. Горького и художественному руководителю Михайловского театра Владимиру Кехману в особо крупной растрате. По инкриминируемой ему ч. 4 ст. 160 УК предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы. 9 июля в доме у Кехмана прошли обыски. При этом, как сообщила «Фонтанка», назначение Кехмана директором театра привело к резкому росту закупочного бюджета: если до 2022 г. он составлял 150–180 млн руб. в год, то в 2024 г. вырос до 1,5 млрд руб.
16 апреля Басманный районный суд Москвы арестовал заместителя генерального директора МХАТа Артура Гезерова. Его также обвиняют в растрате.