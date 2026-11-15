Хостинг-провайдер Beget подвергся масштабной DDoS-атаке

Из-за высокой интенсивности воздействия и перебора сетевых диапазонов у некоторых пользователей могли возникать временные проблемы с доступом к отдельным ресурсам, в том числе к Ozon, Wildberries, Сбербанку и другим сервисам. В настоящее время ведутся работы по устранению этих проблем и восстановлению стабильной сетевой связности.