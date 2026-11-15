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Хостинг-провайдер Beget подвергся масштабной DDoS-атаке

Ася Султанова
Unsplash
Unsplash

Хостинг-провайдер Beget подвергся масштабной DDoS-атаке мощностью 2,1 Тбит/с. Об этом сообщается в Telegram-канале провайдера. Изначально атака велась с мощностью до 850 Гбит/с, но потом она увеличилась. 

Сервисы Beget работают стабильно. У части пользователей могут прерваться уже установленные FTP/SSH-сессии. Эта проблема устраняется, пояснили в компании. Там добавили, что при отсутствии доступа к каким-либо ресурсам с серверов Beget необходимо обратиться в службу поддержки.

Ранее в компании сообщили, что хакеры последовательно перебирают подсети, пытаясь нарушить доступность сервисов. Как отмечают специалисты, характер атаки указывает на попытку нарушить планы по восстановлению после предыдущего инцидента.

Из-за высокой интенсивности воздействия и перебора сетевых диапазонов у некоторых пользователей могли возникать временные проблемы с доступом к отдельным ресурсам, в том числе к Ozon, Wildberries, Сбербанку и другим сервисам. В настоящее время ведутся работы по устранению этих проблем и восстановлению стабильной сетевой связности.

В качестве ответной меры введено ограничение на SSH-подключения с IP-адресов за пределами РФ: не более 5 попыток подключения в секунду с одного IP-адреса.

Кибератака на хостинг-провайдер Beget произошла в ночь с 1 на 2 ноября. Она привела к потере данных облачной инфраструктуры. Инженеры провайдера занимались ручной настройкой оборудования непосредственно в дата-центрах. 2 ноября ряд российских сервисов и сайтов столкнулись с техническими проблемами. Компании объяснили неполадки аварией у Beget, который обеспечивает связь приложения с серверами.

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