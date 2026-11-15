Песков: Европа из-за разобщенности не может вовремя принимать какие-либо решения

В тот же день Politico со ссылкой на европейских дипломатов и чиновников писало, что Евросоюз разделился на три лагеря по вопросу о том, кто должен представлять объединение на переговорах с Россией по Украине. Первый лагерь выступает за кандидатуру председателя Евросовета Антониу Кошты. Второй лагерь представляют Франция и Германия, которые не хотят передавать Брюсселю исключительное право выступать от имени Европы на переговорах. Третий лагерь поддерживает главу европейской дипломатии Каю Каллас.