Песков: Европа из-за разобщенности не может вовремя принимать какие-либо решения

Песков: Европа из-за разобщенности не может вовремя принимать какие-либо решенияЕсли ЕС не будет хотеть мира, Россия может применить силу
Европейцы не могут вовремя принимать какие-либо решения касательно переговоров по украинскому урегулированию из-за своей разобщенности. Об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину для ИС «Вести» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Они просто из-за своей разобщенности не могут вовремя принимать какие-то решения. Это все тормозит. Найдут ли они возможность и силы в себе все-таки прийти к какому-то единому знаменателю и действовать быстро, – посмотрим. Пока нет», – сказал он.
Песков добавил, что урегулирование украинского вопроса и безопасность в Европе являются частями одного целого, и в определенный момент с европейской стороной придется обсуждать некоторые нюансы. Однако он отметил, что если европейские страны на самом деле не будут хотеть мира, то России придется добиться желаемого результата силой.
14 ноября Песков заявил, что Россия не будет ставить условий по составу переговорной группы от Европы. Он отметил, что для того, чтобы понять позицию европейских стран, было бы лучше с ними пообщаться.
13 ноября пресс-секретарь президента РФ заявил, что Россия открыта к двусторонним контактам с европейскими странами, однако предметного обсуждения таких переговоров пока нет.
В тот же день Politico со ссылкой на европейских дипломатов и чиновников писало, что Евросоюз разделился на три лагеря по вопросу о том, кто должен представлять объединение на переговорах с Россией по Украине. Первый лагерь выступает за кандидатуру председателя Евросовета Антониу Кошты. Второй лагерь представляют Франция и Германия, которые не хотят передавать Брюсселю исключительное право выступать от имени Европы на переговорах. Третий лагерь поддерживает главу европейской дипломатии Каю Каллас.