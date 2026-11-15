В Минпросвещения назвали даты зимних школьных каникул

Российским школам рекомендовали уйти на зимние каникулы с 31 декабря по 10 января, пишет «РИА Новости» со ссылкой на Минпросвещения. Как пояснили в ведомстве, школа может взять за основу график Минпросвещения или составить свой, учитывая региональные и этнокультурные традиции и плановые мероприятия.