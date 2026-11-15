В Минпросвещения назвали даты зимних школьных каникул
Российским школам рекомендовали уйти на зимние каникулы с 31 декабря по 10 января, пишет «РИА Новости» со ссылкой на Минпросвещения. Как пояснили в ведомстве, школа может взять за основу график Минпросвещения или составить свой, учитывая региональные и этнокультурные традиции и плановые мероприятия.
По словам главы Минпросвещения Сергея Кравцова, зимние каникулы традиционно выпадают на новогодние праздники и это время важно провести с семьей, наполнив его полезным досугом, чтобы восстановить силы для дальнейшей учебы.
Каникулы российских школьников на четвертной системе в 2026/27 учебном году будут на один день короче, чем в предыдущем. Общая продолжительность отдыха для учеников 2–11-х классов составит 126 дней.
Согласно рекомендациям Минпросвещения, весенние каникулы пройдут с 27 марта по 4 апреля, летние – с 27 мая по 31 августа. Для первоклассников предусмотрены дополнительные каникулы с 15 по 21 февраля 2027 г.
Кравцов 27 сентября отметил, что осенние, зимние и весенние каникулы должны длиться не менее девяти дней, чтобы школьникам хватило времени на отдых.