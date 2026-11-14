По словам Захаровой, НАТО создавалось не для поддержки стабильности, а для агрессивных, захватнических целей, таких как проведение переворотов, цветных революций и экономической экспансии, а также «для различного рода махинаций в пользу тех, кто является бенефициаром такой политики внутри НАТО». Она добавила, что без роли, которую играет НАТО на данный момент, в Европе было бы более безопасно.