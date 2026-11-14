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Главная / Политика /

Захарова сравнила НАТО с подрывающим иммунитет Европы больным зубом

Анна Суслова

НАТО угнетает иммунитет Европы и всего мира, как больной зуб. Об этом в кулуарах «Пиар-выходных Мастерской новых медиа» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так дипломат прокомментировала заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что Европе не нужно обсуждать с Россией новую архитектуру безопасности в регионе, поскольку такая архитектура уже существует в виде НАТО.

«НАТО как раз та организация, которая, как, наверное, какой-то больной зуб, угнетала тот самый иммунитет Европы, западной ее части, центральной части Европы, да и всего мира, забирая и оттягивая на себя колоссальное количество ресурсов реагирования», – сказала она (цитата по ТАСС).

По словам Захаровой, НАТО создавалось не для поддержки стабильности, а для агрессивных, захватнических целей, таких как проведение переворотов, цветных революций и экономической экспансии, а также «для различного рода махинаций в пользу тех, кто является бенефициаром такой политики внутри НАТО». Она добавила, что без роли, которую играет НАТО на данный момент, в Европе было бы более безопасно.

13 ноября Мерц отверг предложения России по обсуждению архитектуры безопасности в Европе, акцентируя внимание на том, что предстоящие переговоры по украинскому урегулированию должны быть сосредоточены на вопросе о достижении мира.

В тот же день глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Россия якобы расставляет ловушки, пытаясь обсудить архитектуру безопасности в Европе. Она призвала сначала подписать мирные соглашения по Украине, а уже потом проводить другие переговоры.

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