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Зеленский: Украина не будет закреплять в конституции нейтральный статус

Анна Суслова

Украина не станет закреплять в конституции нейтральный статус. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Его слова передает «Интерфакс-Украина». По словам главы страны, подобный статус не сможет обеспечить долгосрочные гарантии безопасности.

«Если предусматривается, что у Украины будет зафиксирована нейтральность, то этого не будет. Мы же сейчас и так не в НАТО. Если нейтральность вообще предполагает, что мы не в НАТО, мы уже в этом статусе находимся. А что тогда сработает на безопасность для нас долгосрочно?» – сказал он.

Зеленский добавил, что внесение подобного статуса приравнивается к изменению в конституции, и на это Украина отказывается идти. Также он выразил уверенность в том, что страна станет членом Евросоюза, и «это звучит на всех уровнях».

Украинский лидер также считает опасным обсуждение новой архитектуры безопасности в Европе. Он отметил, что главным вопросом должно остаться заключение мира на Украине, а к вопросу об архитектуре безопасности можно переходить после заключения соглашений.

13 ноября глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Россия якобы расставляет ловушки, пытаясь обсудить архитектуру безопасности в Европе. Она подчеркнула: «Сначала прекращение огня, затем мирное соглашение, а потом любые другие переговоры».

В тот же день канцлер Германии Фридрих Мерц призвал президента США Дональда Трампа «не преподносить никаких сюрпризов» во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в китайском Шэньчжэне. Он отметил, что Европа опасается «второго Анкориджа», поскольку ранее Трамп заявлял, что на переговорах будет обсуждаться украинский вопрос.

11 ноября глава российской делегации на трехсторонних переговорах в Абу-Даби Владимир Мединский заявил, что конфликт на Украине продемонстрировал недостатки существующей системы безопасности в Европе. По его оценке, действующая система европейской безопасности работает «очень плохо». Заявление прозвучало на фоне обсуждения Россией, США и Украиной параметров будущего урегулирования конфликта.

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