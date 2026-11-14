Зеленский: Украина не будет закреплять в конституции нейтральный статус
Украина не станет закреплять в конституции нейтральный статус. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Его слова передает «Интерфакс-Украина». По словам главы страны, подобный статус не сможет обеспечить долгосрочные гарантии безопасности.
«Если предусматривается, что у Украины будет зафиксирована нейтральность, то этого не будет. Мы же сейчас и так не в НАТО. Если нейтральность вообще предполагает, что мы не в НАТО, мы уже в этом статусе находимся. А что тогда сработает на безопасность для нас долгосрочно?» – сказал он.
Зеленский добавил, что внесение подобного статуса приравнивается к изменению в конституции, и на это Украина отказывается идти. Также он выразил уверенность в том, что страна станет членом Евросоюза, и «это звучит на всех уровнях».
Украинский лидер также считает опасным обсуждение новой архитектуры безопасности в Европе. Он отметил, что главным вопросом должно остаться заключение мира на Украине, а к вопросу об архитектуре безопасности можно переходить после заключения соглашений.
13 ноября глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Россия якобы расставляет ловушки, пытаясь обсудить архитектуру безопасности в Европе. Она подчеркнула: «Сначала прекращение огня, затем мирное соглашение, а потом любые другие переговоры».
В тот же день канцлер Германии Фридрих Мерц призвал президента США Дональда Трампа «не преподносить никаких сюрпризов» во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в китайском Шэньчжэне. Он отметил, что Европа опасается «второго Анкориджа», поскольку ранее Трамп заявлял, что на переговорах будет обсуждаться украинский вопрос.
11 ноября глава российской делегации на трехсторонних переговорах в Абу-Даби Владимир Мединский заявил, что конфликт на Украине продемонстрировал недостатки существующей системы безопасности в Европе. По его оценке, действующая система европейской безопасности работает «очень плохо». Заявление прозвучало на фоне обсуждения Россией, США и Украиной параметров будущего урегулирования конфликта.