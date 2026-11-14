Зеленский: Украина не будет закреплять в конституции нейтральный статус

«Если предусматривается, что у Украины будет зафиксирована нейтральность, то этого не будет. Мы же сейчас и так не в НАТО. Если нейтральность вообще предполагает, что мы не в НАТО, мы уже в этом статусе находимся. А что тогда сработает на безопасность для нас долгосрочно?» – сказал он.