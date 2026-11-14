WP: к отставке Хуанга привела служебная записка Рубио для Трампа

WP: к отставке Хуанга привела служебная записка Рубио для ТрампаГоссекретарь направил американскому лидеру предупреждение о связях главы Nvidia, Трамп продолжает считать его «легендой»
Госсекретарь и советник по национальной безопасности США Марко Рубио использовал скандал вокруг главы Nvidia Дженсена Хуанга, чтобы ослабить его влияние на президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники. По их данным, именно Рубио подготовил для Трампа служебную записку, предупреждающую о связях Хуанга с женщиной, которую американские спецслужбы подозревают в китайском шпионаже. Документ был основан на отчете ЦРУ. Рубио, по словам собеседников газеты, переписал выводы разведки в более жестких формулировках.
Когда содержание служебной записки просочилось в прессу, это запустило цепочку событий, кульминацией которых стала отставка Хуанга. Совет директоров Nvidia начал расследование, а затем глава компании покинул пост – в том числе после сообщений о еще одном романе, уже с подчиненной. Сам Трамп после ухода Хуанга назвал его легендой, которая «проделала фантастическую работу», и заявил, что тот не знал о подозрениях в адрес женщины.
По данным WP, многие в команде Трампа по национальной безопасности давно были недовольны влиянием Хуанга на президента и не разделяли его взглядов на экспорт чипов в Китай. Один из бывших чиновников сравнил отношения Хуанга с вручением чиновникам «ядерной бомбы», а другой заявил, что целью было «уничтожить влияние Дженсена на президента». Отставка Хуанга стала победой для «ястребов по Китаю» – двухпартийной группы чиновников и законодателей, добивавшихся ужесточения экспортного контроля.
Теперь в конгрессе рассчитывают воспользоваться моментом и включить новые ограничения на доступ Китая к чипам в оборонный законопроект до конца года. Сам Хуанг, комментируя свою позицию ранее, называл ярлык «ястреба по Китаю» клеймом позора и утверждал, что продажи в Китай в конечном итоге выгодны США. На фоне скандала Nvidia, по данным источников, привлекла опытного демократа Брюса Эндрюса, бывшего чиновника минторга времен Обамы, для помощи в управлении кризисом.
12 ноября Nvidia объявила об отставке Хуанга. В этот же день The New York Times сообщила со ссылкой на пять источников, что Хуанг предположительно состоял во внебрачных отношениях со своей подчиненной – вице-президентом Nvidia по здравоохранению Кимберли Пауэлл. Согласно корпоративному кодексу Nvidia, сотрудники должны избегать ситуаций, способных привести к конфликту личных интересов и обязанностей перед компанией. К числу потенциальных причин такого конфликта относятся и личные отношения.
9 ноября Совет директоров Nvidia начал внутреннее расследование отношений Хуанга с женщиной, которую американские власти, по данным СМИ, считают агентом китайской разведки. В заявлении компании от 8 ноября говорится, что расследование начато в связи с сообщениями СМИ о том, что Хуанг стал целью операции иностранной разведки.
В ноябре NYT написала о связи Хуанга с Элис Хуанг, бывшей руководительницей сингапурской Megaspeed – эта компания является клиентом Nvidia и в прошлом году столкнулась с обвинениями в незаконной поставке передовых компьютерных чипов Nvidia в Китай.