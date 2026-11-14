WP: к отставке Хуанга привела служебная записка Рубио для Трампа

Когда содержание служебной записки просочилось в прессу, это запустило цепочку событий, кульминацией которых стала отставка Хуанга. Совет директоров Nvidia начал расследование, а затем глава компании покинул пост – в том числе после сообщений о еще одном романе, уже с подчиненной. Сам Трамп после ухода Хуанга назвал его легендой, которая «проделала фантастическую работу», и заявил, что тот не знал о подозрениях в адрес женщины.