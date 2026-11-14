Вьетнамский перевозчик открыл рейсы между Москвой и Фукуоком

В Кремле 9 сентября прошли российско-вьетнамские переговоры. Генсек ЦК компартии Вьетнама и президент страны То Лам приехал в Россию с государственным визитом, который проходил 7–9 сентября. То Лам пригласил президента России Владимира Путина во Вьетнам на саммит АТЭС, который в 2027 г. пройдет на острове Фукуок.