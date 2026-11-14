Вьетнамский перевозчик открыл рейсы между Москвой и Фукуоком
Новая вьетнамская авиакомпания Sun PhuQuoc Airways открыла прямые рейсы по маршруту Москва – Фукуок. Об этом сообщили в аэропорту «Шереметьево».
Для Sun PhuQuoc Airways маршрут стал дебютным выходом на российский рынок, первым европейским направлением и одним из самых протяженных в ее маршрутной сети.
Полеты будут выполняться четыре раза в неделю на протяжении зимнего сезона 2026/27 гг. В 2027 г. рассматривается возможность увеличения частоты до шести рейсов в неделю. Время в пути из «Шереметьево» на Фукуок составляет 9 часов 45 минут, обратный перелет занимает 10 часов 55 минут.
25 сентября Минтранс сообщил, что Россия и Вьетнам договорились расширить возможности для авиаперевозчиков двух стран. По итогам переговоров авиационных властей в Ханое стороны подписали меморандум, который позволяет выполнять до 105 рейсов в неделю каждой из сторон.
В Кремле 9 сентября прошли российско-вьетнамские переговоры. Генсек ЦК компартии Вьетнама и президент страны То Лам приехал в Россию с государственным визитом, который проходил 7–9 сентября. То Лам пригласил президента России Владимира Путина во Вьетнам на саммит АТЭС, который в 2027 г. пройдет на острове Фукуок.
12 октября Путин подписал указ о безвизовом режиме для граждан Вьетнама.