Путин ввел безвизовый режим для граждан Вьетнама

Путин ввел безвизовый режим для граждан ВьетнамаУказ не касается трудовой деятельности
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о безвизовом режиме для граждан Вьетнама. Документ размещен на портале правовых актов. Режим касается поездок с целями туризма, науки и спорта и не распространяется на трудовую деятельность.
Вьетнамцы смогут свободно совершать туристические поездки в Россию на 30 дней. Указ вступает в силу с 15 октября. Срок его действия составляет один год.
Россияне могут въезжать во Вьетнам без визы на срок до 45 дней. Для пребывания до 90 дней необходимо оформить электронную визу (e-Visa). Посольство РФ во Вьетнаме при этом предупреждало, что разрешенные сроки могут быть индивидуальны – их устанавливают на пункте паспортного контроля в республике.
9 сентября Путин встретился с президентом Вьетнама То Ламом в Москве. Главы государств обсудили развитие стратегического партнерства двух стран, в частности, торгово-экономические и научные связи, гуманитарные обмены, вопросы безопасности и обороны.