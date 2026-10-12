Путин ввел безвизовый режим для граждан Вьетнама

Россияне могут въезжать во Вьетнам без визы на срок до 45 дней. Для пребывания до 90 дней необходимо оформить электронную визу (e-Visa). Посольство РФ во Вьетнаме при этом предупреждало, что разрешенные сроки могут быть индивидуальны – их устанавливают на пункте паспортного контроля в республике.