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Путин ввел безвизовый режим для граждан Вьетнама

Указ не касается трудовой деятельности
Максим Цуланов
Вячеслав Прокофьев / РИА Новости
Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о безвизовом режиме для граждан Вьетнама. Документ размещен на портале правовых актов. Режим касается поездок с целями туризма, науки и спорта и не распространяется на трудовую деятельность.

Вьетнамцы смогут свободно совершать туристические поездки в Россию на 30 дней. Указ вступает в силу с 15 октября. Срок его действия составляет один год.

Россияне могут въезжать во Вьетнам без визы на срок до 45 дней. Для пребывания до 90 дней необходимо оформить электронную визу (e-Visa). Посольство РФ во Вьетнаме при этом предупреждало, что разрешенные сроки могут быть индивидуальны – их устанавливают на пункте паспортного контроля в республике.

9 сентября Путин встретился с президентом Вьетнама То Ламом в Москве. Главы государств обсудили развитие стратегического партнерства двух стран, в частности, торгово-экономические и научные связи, гуманитарные обмены, вопросы безопасности и обороны.

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