Кабышев избран председателем совета Московского отделения СР
Председатель комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев избран председателем совета Московского отделения партии «Справедливая Россия» (СР). Об этом сказано на официальном сайте СР.
«Я понимаю, что надо быть честным. Своей основной задачей вижу то, что нужно создать условия для благоприятной плодотворной работы на благо нашей страны, благо наших москвичей», – сказал Кабышев.
После избрания Кабышева делегаты сформировали состав совета и контрольно-ревизионной комиссии. Также прошло определение задач. Отдельные вопросы были посвящены муниципальным выборам, которые состоятся в 2027 г.
25 ноября «Ведомости» со ссылкой на представителя СР писали, что президиум центрального совета СР рекомендовал Кабышева на должность руководителя регионального отделения «Справедливой России». Экс-депутат Госдумы от «Справедливой России» (СР) Дмитрий Гусев, занимавший до Кабышева эту должность, в ближайшее время покинет свой пост.
По словам депутата Мосгордумы от «Справедливой России» Елены Ямщиковой, выбор Кабышева объясняют несколько причин, в том числе то, что он единственный депутат-справоросс, прошедший в Госдуму от столицы. Она также обратила внимание на то, что партии необходимо обновление руководства отделения.