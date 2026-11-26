По словам депутата Мосгордумы от «Справедливой России» Елены Ямщиковой, выбор Кабышева объясняют несколько причин, в том числе то, что он единственный депутат-справоросс, прошедший в Госдуму от столицы. Она также обратила внимание на то, что партии необходимо обновление руководства отделения.