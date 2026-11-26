Министр обороны Южной Кореи призвал расширять каналы связи с РФ
Министр обороны Южной Кореи Кан Син Чхоль считает нужным принимать усилия для снижения напряженности с Россией. Такое заявление он сделал на заседании комитета по обороне национального собрания страны.
«Каналы связи с Россией имеются, однако, полагаю, их необходимо больше... В сложившейся ситуации определенно необходимы усилия по снижению напряженности», – сказал министр. Его слова приводит южнокорейское агентство Рёнхап.
Заявление было сделано в связи с недавними полетами российских военных самолетов в опознавательной зоне ПВО Южной Кореи, которую Россия не признает.
Южнокорейские военные 24 ноября объявляли тревогу на острове Уллындо и поднимали в воздух истребители из-за российских самолетов, которые залетели в эту зону над Японским морем и потом покинули ее.
Посольство РФ в Республике Корее сообщило «РИА Новости», что опознавательная зона ПВО была установлена Сеулом в одностороннем порядке и не накладывает юридических обязательств на авиацию других стран.