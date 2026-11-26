Путин утвердил Стратегию развития Арктики до 2050 года
Президент Владимир Путин утвердил Стратегию развития Арктической зоны и обеспечения национальной безопасности в Арктике. Указ опубликован 26 ноября на официальном портале правовой информации.
Правительству поручено в шестимесячный срок разработать комплексный проект развития Арктической зоны и Трансарктического транспортного коридора и представить его на рассмотрение Совета при президенте по стратегическому развитию. В документе определены национальные интересы России в Арктике, включая обеспечение суверенитета, развитие Трансарктического коридора как конкурентоспособного маршрута международных перевозок и сохранение региона как территории мира и стабильности. Стратегия рассчитана на период до 2035 г. и на перспективу до 2050 г.
Согласно документу, валовой региональный продукт арктических субъектов вырос с 5,6 трлн руб. в 2020 г. до 11 трлн руб. в 2024 г. К 2035 г. в Арктике должно производиться 8,4% суммарного ВРП субъектов. При этом 9,8% от этого объема будет приходиться на высокотехнологичные и наукоемкие отрасли.
Ожидаемая продолжительность жизни рожденных в Арктике должна увеличится до 79,1 г. (в 2024 г. она составляла 71,9 года). Средняя зарплата должна возрасти до 373 000 руб. в месяц без учета работающих в малом бизнесе, а безработица – сократиться до 2%. Число новых рабочих мест – достичь 200 000. Объем перевозок по Севморпути должен вырасти до 110-150,6 млн т в год.
21 августа 2026 г. Путин обсудил стратегию развития Арктики с постоянными членами Совета безопасности. В июне 2026 г. он поручил ускорить реализацию ключевых проектов в Арктике и развитие Трансарктического транспортного коридора. В ноябре 2026 г. грузоперевозки по Севморпути впервые в истории превысили 40 млн т.