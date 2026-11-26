Правительству поручено в шестимесячный срок разработать комплексный проект развития Арктической зоны и Трансарктического транспортного коридора и представить его на рассмотрение Совета при президенте по стратегическому развитию. В документе определены национальные интересы России в Арктике, включая обеспечение суверенитета, развитие Трансарктического коридора как конкурентоспособного маршрута международных перевозок и сохранение региона как территории мира и стабильности. Стратегия рассчитана на период до 2035 г. и на перспективу до 2050 г.