Армия России поразила три электроподстанции и сухогруз
Армия России продолжила наносить удары по объектам энергетики и морским судам, задействованным в интересах армии Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Удары были нанесены с помощью беспилотников.
В Харькове ВС РФ поразили электроподстанцию 330 кВ. В населенном пункте Зеленый Гай Днепропетровской области российские военные нанесли удар по электроподстанции 150 кВ, а в населенном пункте Радомышль Житомирской области – по электроподстанции 110 кВ. По данным Минобороны, они обеспечивали электроэнергией объекты ВПК Украины.
Также в Черном море южнее Одессы был поражен сухогруз, который доставлял грузы двойного назначения для обеспечения украинской армии.
В ночь на 26 ноября армия России нанесла массированный удар по предприятиям ВПК в Киеве. В Черном море к юго-востоку от Одессы был также поражен сухогруз. Кроме того, 26 ноября российские военные ударили по промышленному предприятию ОАО «Химволокно» и месту сборки и хранения беспилотников ООО «Оаклайн».
В ночь на 26 ноября силы ПВО сбили 343 украинских беспилотника над 17 регионами России и двумя морями.