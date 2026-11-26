В ночь на 26 ноября армия России нанесла массированный удар по предприятиям ВПК в Киеве. В Черном море к юго-востоку от Одессы был также поражен сухогруз. Кроме того, 26 ноября российские военные ударили по промышленному предприятию ОАО «Химволокно» и месту сборки и хранения беспилотников ООО «Оаклайн».