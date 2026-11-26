Армия России поразила промпредприятие «Химволокно» и склад БПЛА в Киеве
Российские военные ударили по промышленному предприятию ОАО «Химволокно» и месту сборки и хранения беспилотников ООО «Оаклайн». Об этом сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, «Химволокно» производит компоненты для боевых частей БПЛА большой и средней дальности. Компания «Оаклайн», как утверждает Минобороны, занимается изготовлением и хранением таких БПЛА для компании «Файер Пойнт».
До этого в военном министерстве сообщили о поражении сухогруза в Черном море к юго-востоку от Одессы. Судно доставляло на Украину военное имущество и грузы двойного назначения.
25 ноября армия России поразила Криворожскую теплоэлектростанцию в Зеленодольске Днепропетровской области, которая обеспечивала работу предприятий военной промышленности Украины. В Харькове ВС РФ поразили электроподстанцию 330 кВ. Также поражены электроподстанции в Верхнеднепровском Днепропетровской области (150 кВ) и в Малине Житомирской области (110 кВ). В Одесской области под удар попали логистические центры «Нерубайское» в населенном пункте Нерубайское и «Блум» в населенном пункте Мирное. В населенном пункте Белая Церковь Киевской области поражен логистический терминал «Новая почта». В акватории Черного моря восточнее Одессы был поражен сухогруз, перевозивший грузы двойного назначения для украинской армии.
24 ноября российские войска ударили по трем электроподстанциям на Украине. Электростанции 110 кВ поражены в городе Винница, населенных пунктах Оболонье Черниговской области и Ракитной Ровенской области. В акватории Черного моря юго-западнее Одессы был поражен сухогруз, который доставлял грузы для обеспечения ВСУ.