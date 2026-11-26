Представитель Росрыболовства также сообщил, что об открытии промышленного лова осетров в Каспийском море речи пока нет. В декабре состоится пятисторонняя комиссия по регулированию совместных запасов, и Россия будет предлагать продлить запрет на промышленное изъятие осетров в Каспии.