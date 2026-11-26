Промышленный вылов осетра в Азовском море могут разрешить после 2027 года
Ситуация с запасами осетра в Азовском море улучшилась. При этом вопрос открытия промышленного лова пока только прорабатывается, так как нужно определить условия, сообщил замглавы Росрыболовства Василий Соколов прессе во Владивостоке.
«Это не вопрос 2027 г., скорее всего», – пояснил Соколов (цитата по «Интерфаксу»).
По его словам, после того как море стало фактически внутренним для России, удалось навести порядок с браконьерским выловом, а рыбоводные заводы работают на постоянной основе. Есть устойчивая тенденция к росту.
Представитель Росрыболовства также сообщил, что об открытии промышленного лова осетров в Каспийском море речи пока нет. В декабре состоится пятисторонняя комиссия по регулированию совместных запасов, и Россия будет предлагать продлить запрет на промышленное изъятие осетров в Каспии.
25 ноября Росрыболовство сообщило, что российский рынок стабильно обеспечен икрой и красной рыбой, а в период лососевой путины было оформлено около 5200 т икры.